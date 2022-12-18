الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يحسم مصير بيرسى تاو بعد طلب موسيمانى ضمه

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أفادت تقارير صحفية سعودية، عن وجود رغبة من المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للحصول على خدمات مواطنه بيرسي تاو من صفوف الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية، أن أهلي جدة يبحث عن تعويض لاعبه الجامايكي لويس غرابان الذي قرر فسخ تعاقده مع النادي في الفترة الماضية قبل أن ينقطع عن التدريبات ويغادر السعودية.

وعرض موسيماني على إدارة أهلي جدة التعاقد مع بيرسي تاو إلا أن إدارة الأهلي المصري ترفض رحيل اللاعب بسبب اقتناع المدرب السويسري مارسيل كولر بخدماته.

وكان تاو سجل هدفين في مباراتين بقميص الأهلي بواقع هدف في كل مباراة أمام غزل المحلة والاتحاد السكندري، لكنه تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مباراة الاتحاد، سوف يؤدي لغيابه عن الملاعب لفترة لن تقل عن شهر.

الاهلى بيرسى تاو موسيمانى أهلي جدة السعودي الدورى المصرى الدوري السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

قنديل: حياة كريمة تجديد للريف المصرى والذى يضم كتلة غالبة من السكان

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023| موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين