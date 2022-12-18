الأهلى يحسم مصير بيرسى تاو بعد طلب موسيمانى ضمه

أفادت تقارير صحفية سعودية، عن وجود رغبة من المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للحصول على خدمات مواطنه بيرسي تاو من صفوف الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية، أن أهلي جدة يبحث عن تعويض لاعبه الجامايكي لويس غرابان الذي قرر فسخ تعاقده مع النادي في الفترة الماضية قبل أن ينقطع عن التدريبات ويغادر السعودية.

وعرض موسيماني على إدارة أهلي جدة التعاقد مع بيرسي تاو إلا أن إدارة الأهلي المصري ترفض رحيل اللاعب بسبب اقتناع المدرب السويسري مارسيل كولر بخدماته.

وكان تاو سجل هدفين في مباراتين بقميص الأهلي بواقع هدف في كل مباراة أمام غزل المحلة والاتحاد السكندري، لكنه تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مباراة الاتحاد، سوف يؤدي لغيابه عن الملاعب لفترة لن تقل عن شهر.