الأحد 18 ديسمبر 2022
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قنديل: حياة كريمة تدخل فى إطار فكرة إنقاذ القرى من الفقر المتفشى

الكاتب الصحفي عبدالحليم
الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن تجديد الريف  في مبادرة حياة كريمة، هو عنصر أساسي في التنمية، مؤكدًا أنه يستنقذ كتلة كبيرة من السكان  ونقلهم لحياة كريمة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تتضمن تجديد المدارس، ووحدات الصحة، والكهرباء، وتطوير مكاتب البريد، وبصفة عامة تدخل في إطار فكرة إنقاذ القرى من الفقر المتفشي، لأن الريف يضم ثلثي عدد الفقراء أي ما يزيد عن 30 مليون فرد. 

المنفى الريفي انتهى 

وأشار إلى أن هناك مبادرات أخرى متداخلة مع حياة كريمة، منها تكافل وكرامة من باب الحماية الاجتماعية وهذا مطلوب ويسير في طرق متوازية، موكدًا أن المنفى الريفي انتهى لأن المقيمين فيه كانوا يشعرون أنهم في منفى، لأن الاهتمام بالريف هو اهتمام بنصف مصر الذي كان محصورًا.

وأوضح أن المبادرات الرئاسية هدفها محاولة القفز من الاحتياجات الضخمة، والدولة تقدم اختراقات في المجال الصحي بمبادرات 100 مليون صحة وغيرها، والتي ترسم خريطة صحية لمصر فإعادة رسم خرائط البلد وإعداد بيانات شاملة مهم جدًا لصانع القرار.

وأكد أن مشروع تجديد الريف خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه لا خلاص لهذا البلد والاقتصاد المصري إلا بتحويل الاقتصاد المصري لاقتصاد إنتاج كثيف يليق بمكانة مصر بين الأمم.

عبدالحليم قنديل حياة كريمه مبادرة إنقاذ القرى الفقر المتفشي الريف المنفى الريفي انتهى تكافل وكرامة

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