السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادى: قرض صندوق النقد يعطى ثقة للمستثمرين ويقطع الطريق على الشائعات

فرج عبدالله
فرج عبدالله

قال الخبير الاقتصادي فرج عبدالله، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بمثابة تجديد ثقة في السياسات الاقتصادية بمصر، وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية التي دخلت حيز التنفيذ من الشهر الماضي.

القرض يعطي ثقة للمستثمرين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من المغالطات والمبالغات حول استقرار الأسواق في الوضع المحلي وهذا القرض يعطي ثقة للمستثمرين ويقطع الطريق على الشائعات وثقة أكبر للمتعاملين في الشأن الداخلي على الاستثمار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرض يؤثر على الاستثمارات في الأجلين الطويل والقصير ويؤدي لاستقرار النقد ويؤدي لاستقرار عام في الأسعار وتحسن في الأسواق. 

وأكد أنه رغم التداعيات العالمية رأينا عددًا كبيرًا من المصانع تدخل الخدمة وأهمها مصنع حلوان الذي ينتج حجمًا كبيرًا من الطلمبات. 

صندوق النقد الدولي الخبير الاقتصادي ثقة للمستثمرين الشائعات الشأن الداخلي يؤدي لاستقرار النقد

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