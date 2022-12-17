السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الإسكندرية»: 716 ألف طفل تلقوا التطعيم ضد شلل الأطفال

التطعيم ضد مرض شلل
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم، عن عدد الأطفال الذين تلقوا التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنطاق المحافظة خلال أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو - وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية، والتى استمرت لمدة أيام، نجحت فى تطعيم حوالى 716 ألف طفل ممن تتراوح أعمارهم بين يوم إلى خمس سنوات من المتواجدين بالإسكندرية من المصريين والعرب والأجانب، بمتوسط نسبة تغطية 96% من المستهدف.

وأوضحت خلال بيان مساء اليوم، أن منطقة المنتزه الطبية شهدت أكثر عدد من الأطفال المتطعمين بواقع 247 ألف طفل، يليها منطقة شرق الطبية 111 ألف طفل ثم منطقة العامرية الطبية 100 ألف طفل.

وتابعت أنه من حيث نسب التغطية جاءت منطقة العامرية الطبية فى المركز الأول بين المناطق التابعة للمديرية، حيث حققت 103% من المستهدف يليها منطقة المنتزة الطبية التى حققت 102% من المستهدف، ثم منطقة وسط الطبية بنسبة تغطية 100% من المستهدف.


شارك فى الحملة 2141 فريقا طبيا تضم ما يزيد عن 5 آلاف فرد مدرب، بالإضافة إلى فرق الإشراف بالمديرية والمناطق الطبية وفرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة.

 

وكان حث اللواء محمد  الشريف محافظ الإسكندرية المواطنين للمشاركة معا جنبا إلى جنب لتوعية وتنبيه الأمهات والأباء لأعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال، وخاصة في القرى والأماكن النائية، وأكد على أهمية الحملة في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم، وذلك في إطار رؤية الدولة وحرصها علي توفير التطعيمات اللازمة بالمجان. 

 

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت «مصر» خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.

التطعيم ضد مرض شلل الأطفال الإسكندرية تطعيم حوالى 716 ألف طفل صحة الإسكندرية 2141 فريق طبى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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