الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر انخفاض مستمر بما سيتجاوز مبلغ 100 جنيه، ويزداد التساؤل عن سعر الذهب اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، من قبل التجار والمواطنين المقبلين على الزواج.

 

سعر الذهب اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولاً بمصر عند مستويات مبلغ 1750 جنيها للجرام الواحد في الأسواق الآن، في وسط توقعات بمزيد من الهبوط في أسعار جرام الذهب بالساعات الماضية.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022
 

وصل عيار 18 مبلغ 1542 جنيه.

وصل سعر عيار 21 اليوم الأحد 1800 جنيها.

وعيار 24 سجل مبلغ 2057 جنيه اليوم الأحد 18- 12- 2022.

وسجل سعر الجنيه الذهب مبلغ 15720 جنيه اليوم الأحد.

 

أسعار الذهب عالمًيا اليوم الأحد

ارتفعت العقود الآجلة للذهب فى بداية تعاملات أرل أمس يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، مقلصة خسائرها التى قد سجلتها في طوال الأسبوع الماضي، فى بداية التعاملات الصباحية اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للذهب في تسليم شهر فبراير بنحو مبلغ 12.40 دولار أو بحوالي 0.7% إلى مبلغ 1800.20 دولار للأونصة، وتكون مسجلة خسائر أسبوعية بنحو حوالي 0.6%.

قال روب هاوورث، ويكون كبير محللى الاستثمار فى U.S. Bank Wealth Management، أن سعر المعدن النفيس انتعشت بمنتصف الأسبوع، على الخلفية لبيانات التضخم الضعيفة، وآمال التوقف للمجلس الاحتياطى الفدرالى عن رفع سعر الفائدة قريبًا.

«هل ينخفض سعر الذهب بطرحه في البورصة السلعية؟».. خبراء يُجيبون

شعبة الذهب تعلن نتائج النسخة الثانية من المعرض الدولى للمجوهرات «نبيو 2»

تابع قائلاً: "الإعلان المتشدد في الفيدرالي بوقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 ديسمبر ضغط بشدة على سعر الذهب، ويتوقع Commerzbank انخفاض سعر الذهب إلى نحو مبلغ 1750 دولاراً للأونصة إلى أن يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأميريكة، بينما ترتفع الأسعار إلى قيمة 1850 دولاراً بنهاية عام 2023.

 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم الأحد 

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الأحد بالمصنعية متغيرة من مكان لمكان آخر، وسيعود هذا التغير لاختلاف محلات الصاغة وكل تاجر وعلى طبق أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

سعر الذهب اليوم الأحد الذهب اليوم الأحد الذهب بدون مصنعية اسعار الذهب اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

سعر الدولار اليوم الأحد 18-12-2022 فى البنوك المصرية

أدعية لتفريج الهموم.. دعاء الصباح اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين