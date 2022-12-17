السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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سعيد على: حصول المغرب على رابع كأس العالم إنجاز ضخم

سعيد علي
سعيد علي

قال الناقد الرياضي سعيد علي، موفد جريدة "الدستور" من الدوحة، إن ما قدمه منتخب المغرب في كأس العالم، وحصوله على المركز الرابع، سيظل معجزة، ومعيارًا للنجاح يقاس عليه في العمل داخل قارة إفريقيا.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن العالم يتحدث عن معجزة حصول المغرب على المركز الرابع، بعد إقصاء كل من إسبانيا والبرتغال.

وأكد سعيد علي، أن ما قدمه المغرب إنجاز ضخم يجب أن يكون محل دراسة وتفاخر لدى الجميع، منوهًا بأن خسارة المغرب أمام كرواتيا اليوم منطقية في ظل إصابات عديدة وإجهاد ضرب المنتخب، لأن حوالي 10 لاعبين أصيبوا، والبعض كان يلعب اليوم وهو مصاب ومتحامل على نفسه.

وتابع: "وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، والذي ذهب بآمال ضعيفة لكأس العالم، يجلس الآن ويعبر عن أسفه لأنه لن يلعب المباراة النهائية".

سعيد علي منتخب المغرب كأس العالم محمد الباز اخر النهار

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