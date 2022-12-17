محمد حماقي يتألق في حفله الغنائي بأبو ظبي وسط حضور الآلاف (صور)

أشعل النجم محمد حماقي حفله الغنائي الذي أحياه مساء اليوم بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات.

وشهد حفل محمد حماقي بأبو ظبي حضور جماهيري كبير حيث قدم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته، أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، و"لا ملامة"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

محمد حماقى ضيف «صاحبة السعادة» فى ليلة رأس السنة

انتهى النجم محمد حماقي من تسجيل حلقة خاصة من برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

وعلمت “الدستور” أن الحلقة من المقرر إذاعتها ليلة رأس السنة عبر شبكة قنوات dmc، ويكشف المطرب خلال الحلقة عن عددا من الأسرار الفنية والشخصية التي تذاع لأول مرة على الشاشة.

يتطرق الحديث إلى بداياته الفنية كعازف وعلاقته بنجوم الطرب، كما يتخلل الحلقة عدة أغنيات مختلفة لمحمد حماقي، وأخرى خاصة برأس السنة وتشاركه إسعاد يونس الغناء في بعض الفقرات.

آخر أعمال محمد حماقي الغنائية

كان حماقي طرح منذ فترة آخر أعماله الغنائية بعنوان "قلبي حبك جدًا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حماقي في أغنية "قلبي حبك جدًا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية “قلبي حبك جدًا”

قلبي حبك جدًا.

أنا قلبي قلبي قلبي داب وأنت أنت مين.

غير كل الناس إيش جاب لجاب ‏قول لي جيت منين.

‏يا قمر وطالع في المكان‏ خد عينيا لما بان.

‏كان فينك بقى من زمان فين فين فين.

كما طرح حماقي مؤخرًا أغنية بعنوان "أدرينالين"، التي حققت نسبة استماعها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، 17 مليون مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها.

وتعاون حماقي في أغنية “أدرينالين” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم، ومهندس الصوت أحمد جودة، وعازف الجيتار مصطفى أصلان، وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست، وعازف الدرامز خالد ماندو، وعازف المزمار محمود شاهي، وعازف الأوكورديون وائل النجار.





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