بعد هزيمة المغرب.. حزن يخيم على الجمهور العربي وغدًا حسم لقب كأس العالم

حصد منتخب كرواتيا المركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022، اليوم السبت، بعد الفوز على منتخب المغرب "أسود الأطلس"، ليحصد المنتخب الكرواتي برونزية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

حزن كير خيم على الجمهور العربي بعد فوز كرواتيا على المغرب بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب خليفة الدولي لتحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم 2022.

أداء ضعيف

أظهر المنتخب المغرب اليوم أداء ضعيفًا على غير المتوقع منه خلال المباريات السابقة، إذ سجل منتخب كرواتيا هدفا مبكرا في الدقائق الأولى من عمر المباراة، وتحديدًا في الدقيقة السابعة، وذلك عن طريق مدافعه الشاب جوسكو جفارديول، من ضربة رأسية قوية.

ولم تمر سوى بضعة دقائق ليعادل المغرب نتيجة المباراة سريعا بعد احراز هدفا في شباك المنتخب الكرواتي، بعدما حول مدافعه أشرف داري الكرة برأسه إلى شباك الحارس ليفاكوفيتش، بعد عرضية مميزة من أشرف حكيمي.

كرواتيا تحصد المركز الثالث في كأس العالم

ولكن سرعان ما أحرز منتخب كرواتيا هدفًا جديدًا في شباك منتخب المغرب، لتصبح النتيجة 2/1، وحاول المغرب من إحراز هدف التعادل، ولكن انتهت المباراة لصالح كرواتيا وحصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم العالم.

وتصدرت مباراة المركزين الثالث والرابع بين المغرب وكرواتيا في بطولة كأس العالم التريند، إذ تم تداول البحث عن المباراة وإعادة التغريدة بما يعادل أكثر من 3 ألاف مرة في بضعة ساعات فقط، وذلك بحسب توييتر تريند.

أكثر من مليون عملية بحث خلال 24 ساعة

وارتفعت معدلات البحث عن امنتخب المغرب وكرواتيا بشكل ملحوظ خلال الأمس واليوم، إذ شهدت محركات البحث عمليات متكررة من معرفة نتيجة المباراة بين المنتخبين.

ووصلت معدلات البحث عن مباراة المغرب وكرواتيا في بطولة كأس المونديال إلى أكثر من مليون عملية بحث في مصر بمختلف المحافظات، وذلك خلال 24 ساعة فقط، بحسب أداة جوجل تريند.

بهذه النتيجة يتوج منتخب كرواتيا بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما حصل على برونزية كأس العالم 1998 في فرنسا، كما حصل على فضية المونديال الماضي.

حقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًا، بعدما بات أول منتخب عربي وإفريقي يحصل على المركز الرابع في تاريخ كأس العالم، منذ انطلاق البطولة لأول مرة في 1930، واصبح بات وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أول مدرب عربي وإفريقي ينجح في الحصول على المركز الرابع في تاريخ كأس العالم.

غدًا حسم لقب كأس العالم 2022

وغدًا تقام مبارة نهائي كأس العالم بين منتخبي كل من فرنسا والأرجنتين لحصد التتويج بلقب كأس العالم، وذلك بعدما تأهل منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم 2022، وستقام المباراة على استاد لوسيل يوم غدًا الأحد بين فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي تعد المباراة الحاسمة ليتم بعدها الإعلان عن الفائز باللقب.