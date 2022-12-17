السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبيرة اقتصادية تكشف لـ«القاهرة الإخبارية» سبب نجاح البورصة المصرية خلال الشهرين الماضيين

رانيا يعقوب، الخبير
رانيا يعقوب، الخبير الاقتصادي

قالت رانيا يعقوب، الخبير الاقتصادي، إن البورصة مرآة لكل ما يحدث في الاقتصاد، وقد تكون أداة لضبطه، مؤكدة أن سبب نجاحها خلال الشهرين الماضيين إعادة تقييم الأصول المصرية والتي أصبحت أكثر جذبًا.

أهم عوامل جذب المستثمر الأجنبي للبورصة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تغيرات كبيرة جدًا في المنطقة، مؤكدة أن سعر الصرف المرن هو أحد أهم المؤشرات التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي، بالإضافة لمؤشرات البورصة القوية.

وأشارت إلى أن سعر الصرف المرن هو انعكاس مهم لقرارات السياسة النقدية، وأن هذه الدولة تلتزم بعدم التدخل بوضع قيود على حركة الأموال، مؤكدة أن ما يحدث خلال هذا العام من اهتمام واضح من المؤسسات العربية والصناديق السيادية يبعث برسالة قوية وهي أننا محط أنظار المستثمرين الأجانب، لأن الاقتصاد المصري متنوع القطاعات.

الخبير الاقتصادي لبورصة نجاح الشهرين الماضيين الأصول المصرية عوامل جذب المستثمر الأجنبي سعر الصرف السياسة النقدية

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