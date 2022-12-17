خبيرة اقتصادية تكشف لـ«القاهرة الإخبارية» سبب نجاح البورصة المصرية خلال الشهرين الماضيين

قالت رانيا يعقوب، الخبير الاقتصادي، إن البورصة مرآة لكل ما يحدث في الاقتصاد، وقد تكون أداة لضبطه، مؤكدة أن سبب نجاحها خلال الشهرين الماضيين إعادة تقييم الأصول المصرية والتي أصبحت أكثر جذبًا.

أهم عوامل جذب المستثمر الأجنبي للبورصة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تغيرات كبيرة جدًا في المنطقة، مؤكدة أن سعر الصرف المرن هو أحد أهم المؤشرات التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي، بالإضافة لمؤشرات البورصة القوية.

وأشارت إلى أن سعر الصرف المرن هو انعكاس مهم لقرارات السياسة النقدية، وأن هذه الدولة تلتزم بعدم التدخل بوضع قيود على حركة الأموال، مؤكدة أن ما يحدث خلال هذا العام من اهتمام واضح من المؤسسات العربية والصناديق السيادية يبعث برسالة قوية وهي أننا محط أنظار المستثمرين الأجانب، لأن الاقتصاد المصري متنوع القطاعات.