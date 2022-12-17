الكرملين: تعليق مولدوفا بث 6 قنوات تليفزيونية روسية انتهاك لحق الملايين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "الكرملين" ماريا زاخاروفا، عن أن تعليق مولدوفا بث 6 قنوات تليفزيونية روسية، عمل غير مسبوق من الرقابة السياسية، وانتهاك لحق الملايين في الوصول للمعلومة.

وتابعت زاخاروفا: "نعتبر هذا الحظر عملًا غير مسبوق من الرقابة السياسية، وانتهاكًا لمبدأ التعددية الإعلامية وخرقًا صارخًا لحق الحصول على المعلومة"، وفقًا لوكالة نوفوستى الروسية.

وأكدت زاخاروفا أن موسكو ستطالب المنظمات الدولية المتخصصة بتقييم مناسب لهذه الخطوة واتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "نطالب المنظمات الدولية المعنية بتقييم مناسب لما حدث واتخاذ كافة الإجراءات لتصحيح هذا الوضع غير المقبول".

روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبى الجديدة ستسبب لهم المشاكل

وفى وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجولة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل داخل الكتلة.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على تقديم 18 مليار يورو (19 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا العام المقبل، واستهدفوا موسكو بحزمة تاسعة من العقوبات.

وتُدرج الإجراءات ما يقرب من 200 شخص إضافي في القائمة السوداء، وتحظر الاستثمار في صناعة التعدين الروسية، من بين خطوات أخرى.

وقالت زاخاروفا، في بيان: "الحزمة الحالية سيكون لها نفس تأثير الحزم السابقة جميعًا، تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه".

ودعت بروكسل إلى إلغاء جميع القيود التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أسلحتها "عالية الدقة" أصابت أجزاء من المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت للطاقة وأخرى إدارية عسكرية أمس الجمعة.

وأفادت الوزارة اليوم السبت "نتيجة الضربات تم إحباط نقل أسلحة وذخائر من إنتاج أجنبي". وأضافت أن المصانع الأوكرانية التي تنتج أسلحة ومعدات عسكرية وذخيرة تعطلت.