تعرف على حفلات رأس السنة 2023 والنجوم المشاركة في إحيائها

حفلات رأس السنة 2023 والنجوم المشاركة في الاحتفالات من المواضيع التي يهتم بها شريحة كبيرة من المواطنين وكثُر البحث عن هذا الموضوع وخاصة مع بداية النصف الثانى من شهر ديسمبر 2022 بالتزامن مع الاستعداد لرأس السنة وذلك من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

نجوم حفلات رأس السنة 2023

“الدستور” تستعرض كل مايدور حول حفلات رأس السنة 2023 من خلال التقرير التالي

عبد الباسط حمودة.. ساقية الصاوي

انتشر مؤخرًا عدة أخبار صحفية تشير إلى تنظيم المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة حفلًا غنائيا بساقية الصاوي وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي يحيي فيها الفنان الشعبى حفلًا غنائيًا بهذا المكان الثقافي الكبير.

ضمن حفلات رأس السنة 2023 مصر، وذلك في ساقية الصاوي يوم 29 ديسمبر الجاري.

سيرين عبد النور.. شرم الشيخ

وتعاقدت الفنانة سيرين عبد النور على أحياء حفل رأس السنة داخل إحدى الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ وذلك يوم 31 ديسمبر.

يذكر أن أنباء صحفية تشير إلى مشاركة المطرب اللبناني راغب علامة والمطرب اللبناني وائل جسار في احياء حفلات داخل مصر ليلة رأس السنة.

حفلات رأس السنة 2023 في دبى

كاظم الساهر وحسين الجسمي وتامر حسني

بينما يحيي الفنان العراقى كاظم الساهر حفلًا غنائيًا ضخما ليلة 23 من ديسمبر الحالى داخل الإمارات، وبعده مباشرة ينظم الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلًا غنائيًا داخل مدينة دبي يوم 31 ديسمبر 2022 وكذلك الفنان المصري تامر حسني والذي أعلن عن موعد الحفلة وهو يوم 7 يناير 2023 على مسرح المجاز بمدينة الشارقة الإماراتية.

كما ينضم لقائمة المطربين الموكل لهم إحياء حفلات رأس السنة بدبي 2023 مطرب المهرجانات عمر كمال، في دبي يوم 31 ديسمبر الجاري وكذلك الفنانة ساندي التي تحيي حفلًا داخل فندق كونراد يوم 31 ديسمبر وكذلك الفنانة نجوى كرم.

حفلات رأس السنة 2023 في الرياض

نجوى كرم

أعلنت المطربة اللبنانية نجوى كرم عن تنظيمها حفلًا غنائيًا كبيرت في المملكة العربية السعودية إحياء لليلة رأس لسنة الميلادية 2023.

محمد حماقي

وكذلك أعلن المطرب المصري محمد حماقي عن احيائه حفلا بمناسبة رأس السنة داخل المملكة.

يذكر أن حماقي شارك الاسبوع الماضى في إحياء حفلًا غنائيًا بالمملكة ضمن فاعليات موسم الرياض.

نانسي عجرم ووائل كفوري

وقد أعلنت أنباء صحفية عن مشاركة كلا من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وابن موطنها وائل كفوري في حفلات رأس السنة داخل مدينة الرياض السعودية.

يذكر أن الفنانة نانسب عجرم تحيي حفلًا غنائيًا يوم 12 ديسمبر داخل الإمارات العربية .