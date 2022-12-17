السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: قرض صندوق النقد يدعم مجابهة الأزمات وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية

النائب أحمد حتة
النائب أحمد حتة

قال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بالإضافة إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار، يعد شهادة ثقة من المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.

وأشار حتة، إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليارات دولار، ستساهم في توفير العملة الصعبة وسد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليًا، بالإضافة إلى إحداث حركة في السوق والمساهمة في ضبط الأسعار، وقدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة دول العالم منها مصر، بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف حتة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدير الملف الاقتصادي بكفاءة، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، متابعًا: "ما اتخذته الدولة من خطوات وقرارات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الأخيرة، أحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية، حتى أصبح الاقتصاد الوطني متماسكًا وصلبًا، ورأينا ثمار ذلك في أزمة جائحة كورونا والتي تعاملت معها الدولة المصرية بكفاءة وحكمة واستطاعت تجاوز آثارها الاقتصادية الصعبة، وكذلك في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية، ورغم ذلك الدولة المصرية صامدة في مواجهة التحديات والأزمات والسلع متوفرة في الأسواق".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية تواجه الشائعات وترد عليها لتوضيح الحقائق للمواطنين، مشيدًا بالوثيقة التى أصدرها مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للرد على الأسئلة المثارة وتوضيح الحقائق، لافتًا إلى اتفاقه مع ما جاء في الوثيقة التي أكدت أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية، وأن البرنامج الجديد يستهدف في المقابل تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.

وأشار إلى أن قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد الدولي، بل بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج في عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات تالية لها نحو 894 مليار جنيه، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق على تلك البرامج من نحو 277 مليار جنيه في العام المالي 2017/2016، إلى نحو 356 مليار جنيه في موازنة عام 2023/2022 بمتوسط معدل نمو سنوي في الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 6% في أعقاب تنفيذ البرنامج.

اتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب النقد الدولي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصاد المصرى التحديات والأزمات الحكومة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023| موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

مباحث التموين تضبط مصنع أسمدة زراعية مغشوشة فى الصف

أحدث ظهور للفنانة لبنى عبدالعزيز من احتفال المجلس القومى لحقوق الإنسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين