مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف سبب عزوف التونسيين عن الانتخابات التشريعية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية والتي تشهد حالة عزوف كبيرة من المواطنين وكشفت أسباب هذا العزوف.

نسبة المشاركين في الانتخابات التشريعية بتونس

وقالت نسرين رمضاني، موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، من تونس في تصريحات عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية للقناة، إن نسبة المشاركة كما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن أكثر من 7% من المواطنين شاركوا في الاقتراع وعددهم 665 ناخبًا.

وأضافت أن نسبة التصويت في الانتخابات لا تلقى رضا المتابعين وهي ضعيفة جدًا مقارنة بالمسارات الانتخابية التي عرفتها تونس وهذا العزوف لانعدام ثقة الشارع التونسي في الطبقة السياسية، مشيرة إلى أن هناك دعوات للمقاطعة ولكن ليس لها علاقة بهذا العزوف ولم تجد أذانا صاغية لها، ولكنه عزوف يتعلق بفقدان الثقة بالطبقة السياسية والتي تسببت خلال العشر سنوات الماضية في أزمات اقتصادية وسياسية عاشتها وتعيشها تونس.

وعن المخالفات التي تم رصدها خلال عملية الانتخابات قالت إن منظمات المجتمع المدني التي تراقب العملية الانتخابية وهي منظمة "مراقبون، وعتيد، وشاهد" وكلها معنية بالانتخابات وأعلنوا أن المخالفات تتعلق بتوزيع أموال في محيط بعض مراكز الاقتراع، وكذلك محاولات التأثير على الناخبين، ونقل الناخبين لمراكز الانتخاب بشكل جماعي، ولكن اللجنة العليا قالت إنها لم ترصد أي مخالفات وتنتظر تقارير مراقبيها.