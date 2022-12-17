وزير التنمية المحلية: المرأة شهدت تمكينا كبيرا في عهد السيسي

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن شباب مصر لهم دور عظيم في بناء الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعم رئيسي للشباب المصري في جميع محافظات الجمهورية والذين يمثلون حوالي ٦٠٪؜ إلى ٦٥٪؜ من إجمالي عدد السكان بمصر.

جاء ذلك خلال مداخلة اللواء هشام آمنة، على هامش فعاليات المنتدى الثالث من برلمان شباب شرق الدلتا والذي يعقد تحت شعار «العبور إلى المستقبل » بمحافظة الشرقية وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وبمشاركة أعضاء برلمان شباب 4 محافظات هي "الدقهلية، المنوفية، دمياط، الشرقية".

وشارك في الجلسة كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبحضور كل من الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة محافظ الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وقال وزير التنمية المحلية، إنني أتابع الأداء الواعي والمتميز والمتزن من الشباب الذين يدعموا مشروعات الدولة المختلفة في جميع القطاعات والمجالات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح أن عدد العاملين من السيدات في الديوان العام للوزارة والمحافظات يصل إلى حوالي ٥٠٪؜ من إجمالي عدد العاملين، لافتاً إلى أن هناك تمكين للمرأة والشباب في كافة قطاعات الدولة وتوليهم القيادة في الحكومة كوزراء ومحافظين نواب محافظين بالإضافة إلى وجود عدد من الشباب والسيدات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأن المرأة شهدت تمكينا كبيرا في عهد السيسي.

ووجه اللواء هشام آمنة، رسالة إلى شباب مصر قائلًا: أيدينا في أيدكم .. طوروا من مهاراتكم بصورة مستمرة وتسلحوا بالعلم والمعرفة والإخلاص والمثابرة وثقوا في أنفسكم والمستقبل لكم في الجمهورية الجديدة.

وقال إن مبادرة حياة كريمة حققت عدالة اجتماعية كبيرة لجميع القرى في الريف المصري خاصة في محافظات المرحلة الأولى ولم تشهدها القري منذ عقود طويلة، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمبادرة ستتخطى تريليون جنيه لخدمة حوالي ٥٦ مليون مواطن وتوفير الخدمات المختلفة لهم مثلما يحصل عليها سكان المدن.



وأضاف اللواء هشام آمنة، أن عدد المشروعات المنفذة في محافظات المرحلة الأولي بلغت حوالي ٢٤ ألف مشروع وتخطت تكلفتها حوالي ٣٠٠ مليار جنيه في ١٤٧٠ قرية مصرية عبر إقامة مشروعات خدمية جديدة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والشباب والرياضة ليحصل المواطن في الريف على حقوقه وكافة الخدمات بدلًا من التوجه إلى المدينة.

وقال "آمنة" إن هناك تنسيق مستمر بين الوزارات والهيئات المختلفة بالحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص المبادرة الرئاسية في ظل متابعة علي أرض الواقع من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مضيفاً أن نسب التنفيذ في مشروعات حياة كريمة بالمحافظات بلغت أكثر من ٧٠٪؜ فيما يخص المرحلة الأولى.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق الجاري مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات المختلفة على أرض المحافظات، لافتا إلى تعاون الوزارة مع جميع الوزارات والهيئات لتنفيذ خطط وبرامج الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بالشباب المنتمي إلى برلمان الشباب على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم حوالي ٦٠ ألف شاب، لافتا إلى تعاونه السابق مع هؤلاء الشباب في محافظة البحيرة خلال تولية مسئولية المحافظة واستماعه لمقترحاتهم وآرائهم كما أن المحافظين يتعاونوا مع هؤلاء الشباب أيضاً لدعم نجاح المشروعات المنفذة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل على مواجهة التداعيات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت على أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم وعدم توفرها في بعض الدول، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وتخفيف العبء على المواطنين بسبب تلك الأزمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالدولة.

وقال اللواء هشام آمنة، إن القيادة السياسية تتابع عن كثب مشروعات الاستصلاح الزراعي القومية في عدد من المحافظات المصرية ومنها الدلتا الجديدة ومستقبل مصر لتوفير الأمن الغذائي والسلع الغذائية للمواطنين وعدم استيرادها من الخارج.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن استعداد الوزارة للتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والمحافظات في هذا الشأن ليكون لهؤلاء الشباب دور في هذا الملف الحيوي والمهم ، مضيفا: “عايزين دوركم الفعال في هذا الملف وتعانوا معنا لمنع أي مخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية ومستعدين لتوفير أي تدريب لكم في هذا الملف والدولة تتعامل بحسم وكل قوة لمنع اي تعديات”.

