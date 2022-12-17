كرواتيا تتقدم على المغرب والأخير يتعادل فى دقيقتين

اشتعلت مباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث، بمنافسات كأس العالم 2022 بقطر اليوم السبت.

حيث تقدم كرواتيا عن طريق المدافع جفارديول برأسية قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 7، سكنت يمين ياسين بونو.

وتعادل سريعًا أشرف دارع مدافع أسود أطلس لصالح المغرب في الدقيقة 9، بعد ركلة حرة نفذها حكيم زياش.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام المنتخب الكرواتي على استاد "خليفة الدولي"، مساء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث بكأس العالم 2022، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.

تشكيل المغرب الرسمي أمام كرواتيا في كأس العالم 2022

وجاء تشكيل منتخب المغرب الرسمي استعدادًا لمواجهة كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال 2022، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - جواد الياميق - أشرف داري – يحيى عطية الله

خط وسط الملعب: سفيان أمرابط – بلال القنوس – سفيان بوفال - عبد الحميد الصابيري

في خط الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تُذاع مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 Max ، قناة beIN Sports HD 2 Max ، وقناة beIN Sports HD 3 Max ، بالإضافة إلى قناة Alkass EXTRA One HD

مباراة المغرب وكرواتيا فى كأس العالم 2022

وكان منتخب المغرب، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، قد حقق إنجازًا تاريخيًا، بعد تأهله للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر على يد فرنسا بهدفين دون رد.