السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج: الانتهاء من أعمال إنشاء إدارة جهينة التعليمية بتكلفة 5.7 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء إدارة جهينة التعليمية، وتسليمها إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تمهيدًا لبدء العمل بها؛ لخدمة العملية التعليمية بمركز جهينة، وذلك بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه.

من جهته، قال السيد أبوعقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، إن المشروع يقع على مساحة 1500 متر مربع، واستغرق تنفيذه 11 شهرًا، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من عدد 2  مبنى، حيث يتكون المبنى الأول من دور"أرضي + 2 علوي"، ويشمل صالة خدمة المواطنين، صالة الموظفين، الوكيل، الأمن، الإحصاء والتدريب والتخطيط والمتابعة، مصلية، التوجيه العام والفني، المحفوظات، الشئون الإدارية، التطوير التكنولوجى، دورات مياه، المكتبة، شئون العاملين، إدارة التدريب، قاعة تدريب".

وأضاف "أبو عقيل" أن المبنى الثاني يتكون من "دور أرضي + 3 علوي"، ويشمل مخزن1،  أوفيس، المكتب الفني، الاستعلامات، إدارة المشتريات، مخزن 2، التوجيه المالي، سكرتارية وانتظار، المدير العام والاجتماعات، الشئون القانونية، الخزينة، الشئون المالية، التعليم المجتمعي، وحدة الجودة، الحسابات، قاعة متعددة الأغراض وفيديو كونفرنس والتدريب، التعليم الإعدادي والثانوي، رياض الأطفال والتربية الاجتماعية، الوسائل التعليمية والمعامل، التعليم الابتدائي، الأرشيف والحفظ، قسم المباني والتعاون الإداري، التعليم الخاص والرسمي واللغات ورياض الأطفال، ودورات مياه".

اجتماعية استعلامات الاجتماعات التعليم المجتمعى الحسابات الشئون القانونية الوسائل التعليمية

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