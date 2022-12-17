السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صحيفة إيطالية: أمرابط يحسم مستقبله مع فيورنتينا.. وليفربول يترقب

سفيان أمرابط
سفيان أمرابط

يسيطر الغموض حول مستقبل النجم المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

ارتبط اسم سفيان أمرابط بإمكانية الرحيل عن صفوف فيورنتينا، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بضمه، بعد تألقه مع منتخب بلاده المغرب في كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

أمرابط يحسم مستقبله مع فيورنتينا بعد تألقه فى مونديال 2022

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن سفيان أمرابط يخطط للبقاء مع ناديه فيورنتينا، وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن إدارة فيورنتينا تستعد لتقديم عرض جديد لتجديد عقد أمرابط لمدة عام إضافي، أي حتى يونيو 2025 بدلًا من 2024.

ونوّهت الشبكة الإيطالية في تقريرها، بأنه رغم نيّة تجديد عقد أمرابط، إلا أن نادي فيورنتينا لن يُمانع رحيل اللاعب في حال تلقي عرضًا يبلغ قيمته 30 مليون يورو.

ويُعد سفيان أمرابط محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

يأتي ذلك بعد تألق سفيان أمرابط رفقة منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس العالم 2022، حيث ساهم في تأهلهم إلى دور نصف النهائي، قبل الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد.

موعد مباراة المغرب فى كأس العالم 2022

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام المنتخب الكرواتي على استاد "خليفة الدولي"، مساء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث بكأس العالم 2022، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.

مباراة المغرب وكرواتيا فى كأس العالم 2022

كان منتخب المغرب، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، قد حقق إنجازًا تاريخيًا، بعد تأهله للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر على يد فرنسا بهدفين دون رد.

في المقابل، تلقى المنتخب الكرواتي، تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش، هزيمة قاسية أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة، في مباراة دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

أمرابط فيورنتينا مونديال 2022 كأس العالم 2022 المغرب ليفربول سفيان أمرابط

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023| موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

كرواتيا تتقدم على المغرب والأخير يتعادل فى دقيقتين

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

خبير اقتصادى: 28 شهرًا لربط حقل النرجس على خطوط الإنتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين