صحيفة إيطالية: أمرابط يحسم مستقبله مع فيورنتينا.. وليفربول يترقب

يسيطر الغموض حول مستقبل النجم المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

ارتبط اسم سفيان أمرابط بإمكانية الرحيل عن صفوف فيورنتينا، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بضمه، بعد تألقه مع منتخب بلاده المغرب في كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

أمرابط يحسم مستقبله مع فيورنتينا بعد تألقه فى مونديال 2022

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن سفيان أمرابط يخطط للبقاء مع ناديه فيورنتينا، وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن إدارة فيورنتينا تستعد لتقديم عرض جديد لتجديد عقد أمرابط لمدة عام إضافي، أي حتى يونيو 2025 بدلًا من 2024.

ونوّهت الشبكة الإيطالية في تقريرها، بأنه رغم نيّة تجديد عقد أمرابط، إلا أن نادي فيورنتينا لن يُمانع رحيل اللاعب في حال تلقي عرضًا يبلغ قيمته 30 مليون يورو.

ويُعد سفيان أمرابط محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

يأتي ذلك بعد تألق سفيان أمرابط رفقة منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس العالم 2022، حيث ساهم في تأهلهم إلى دور نصف النهائي، قبل الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد.

موعد مباراة المغرب فى كأس العالم 2022

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام المنتخب الكرواتي على استاد "خليفة الدولي"، مساء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث بكأس العالم 2022، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة عصرًا بتوقيت المغرب.

مباراة المغرب وكرواتيا فى كأس العالم 2022

كان منتخب المغرب، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، قد حقق إنجازًا تاريخيًا، بعد تأهله للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر على يد فرنسا بهدفين دون رد.

في المقابل، تلقى المنتخب الكرواتي، تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش، هزيمة قاسية أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة، في مباراة دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.