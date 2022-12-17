الأعلى للثقافة يستضيف ندوة «حوار ثقافى» أونلاين.. الإثنين

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة: "حوار ثقافي" أونلاين، التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي ومقررها الدكتور حسين حمودة، والمقرر أن تديرها الكاتبة الروائية هالة البدري عضوة اللجنة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر بعد غد الإثنين 19 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن يشارك في الحوار الثقافي كل من: السفير محمد توفيق - الدبلوماسي والروائي، أميمة صبحى - الكاتبة والمحررة الأدبية، د. محمد الشحات - الأكاديمي والناقد الأدبي؛ على أن يعقد أونلاين عبر تطبيق زووم.

وسيتم بث الندوة مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

جدير بالذكر أن الحوار يأتي ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.

وفي سياق آخر؛ تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "السيناريوهات المستقبلية للنظام الدولي"، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - السادسة مساءً، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور عادلة رجب - مقررة لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية وتتضمن الندوة، افتتاحية تلقيها: الدكتورة عادلة رجب مقررة اللجنة، ويدير الندوة الدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية جامعة مصر عضو اللجنة

ويتحدث فيها كل من الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية ـ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذة الاقتصاد ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ويعقب على الكلمات الدكتور جمال زهران - أستاذ العلوم السياسية – جامعة قناة السويس للدراسات الإسلامية، أستاذ الاقتصاد بكلية الشرطةـ عضو اللجنة، والدكتور محمد سالمان طايع - أستاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة عضو اللجنة، والدكتورة هالة صقر عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة نيو جيزة.