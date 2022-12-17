دبلوماسي سابق: مخرجات القمة الأمريكية الأفريقية طموحة وشاملة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة الأمريكية الأفريقية مهمة للغاية من ناحية المصالح الأفريقية، كما أنها تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ علاقاتها مع دول القارة السمراء كجزء أساسي من استراتيجيتها حول العالم.

وأضاف «هريدي» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي تحدد السياسية الأمريكية لمدة 5 سنوات المقبلة سنجد أن الفقرة المخصصة لأفريقيا تعكس توجهًا استراتيجيًا شاملًا من جانب أمريكا تجاه أفريقيا».

مخرجات القمة الأمريكية الأفريقية تغطي القضايا والتحديات التي تواجه أفريقيا

وتابع أن هذه القمة تأتي في سياق التنافس بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ داخل القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن مخرجات القمة طموحة وشامل وتغطي كل القضايا والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية سواء السابقة على الحرب في أوكرانيا أو التي جاءت بناءً على تداعيات هذه الحرب كالديون الخارجية والأمن الغذائي.