مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن الامتحان التجريبي للصفين الأول والثاني الثانوي

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم بدأت في تطبيق تجربة الامتحان الإلكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بحيث يكون كل إدارة تعليمية مسئولة عن الامتحان.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «بالنسبة للامتحان التجريبي الإلكتروني على التابلت كل إدارة تعليمية مسؤولة عن تجربة الامتحان على مدارسها بعد هيكلة الامتحان من قبل قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية، وتم تجربة الامتحان على مدارس إدارة مصر القديمة للصف الثاني الثانوي وتم التجربة أيضا على محافظة أسوان وتم التجربة على بعض المدارس بالأقصر».

وأضاف المصدر: «كل محافظة مسؤولة عن تجربة الامتحان، لأن الامتحان يكون على مستوى اللامركزية وليس مثل العام الماضي التجربة كانت مركزية في توقيت واحد»، مؤكدًا أن التجربة نجحت بامتياز على المدارس الحكومية لأنها على مستوى الإدارات.