إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية ورفع 55 طن مخلفات بقرى المنيا
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالقرى التابعة لها، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما واصلت حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، وتمكنت من رفع 55 طنا ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.
قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل تمكنت من تنفيذ إزالة لعدد ٣ حالات تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة قيراطين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون.
كما واصل قسم البيئة بالقرية أعماله المكثفة، حيث تم رفع ما يقرب من ٢٥ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوي؛ حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوپئة وللقضاء على فيروس كورونا المستجد، وتم تمشيط قرية طوة بالجليدر لتيسير حركة سير المواطن والسيارات.
أضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان تمكنت اليوم من تنفيذ حملة مكبرة بشوارع القرية تم خلالها رصد حالة تعد على أراض زراعية بمساحة قيراط، وتمت الإزالة فورا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون.
كما واصل قسم البيئة بالقرية أعماله المكثفة، حيث تم رفع ما يقرب من ٣٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع وبصفة مستمرة، ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.
وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على ضرورة التنسيق المستمر والتصدى بكل قوة وحسم لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء، موجها برصد المخالفة والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة مع تكثيف أعمال وحملات النظافة لرفع كفاءة المنظومة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.