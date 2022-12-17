رئيس الفشن ببنى سويف يتابع الإجراءات المنفذة لسرعة دعم مياه الرى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية، بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، وفحص متطلبات القرى، وخاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات اليومية المستمرة، وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، وهذا ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء كمًا ونوعًا.

وتابع المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الفشن الإجراءات الفنية المنفذة حيال شكوى بعض المزارعين بقريتي القضابى وزرابي الحيبة المتضررين من إيقاف تشغيل مغذى رقم 3 بناحية زرابى الحيبة، مما نتج عنه ضعف في مياه الري، حيث تم التنسيق مع هندسة الري، والتي قامت بتكريك وتطهير مأخذ المياه الخاص بالمحطة وتم إزالة أسباب الشكوى مع تكليف رئيس قرية الفنت بالمتابعة المستمرة لهذا الملف.

وفى استجابة أخرى لشكوى بعض المواطنين بقرية الجمهود والحيبة، بشأن وجود مياه غير معلوم مصدرها ببعض شوارع القريتين، قامت الوحدة المحلية لقرية الفنت ودلهانس باستدعاء سيارات سحب المياه، وتم عمل كسح جماعى لخزانات الصرف الصحى التقليدية بالشوارع المتضررة بالقريتين.

فيما واصلت الوحدة المحلية جهودها فى قطاع النظافة حيث تم تفريغ صناديق جمع القمامة من الشوارع ونقل القمامة من نقاط التجميع بالمدينة إلى المحطة الوسيطة ثم توريدها لمصنع تدوير القمامة بسمسطا، بجانب مسح وتمهيد بعض الشوارع بالمدينة، والتي شملت شارع سعد زغلول وبورسعيد والثورة والسلطان حسين ورفع ناتج العمل.