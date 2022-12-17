السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس الفشن ببنى سويف يتابع الإجراءات المنفذة لسرعة دعم مياه الرى

مياه الري
مياه الري

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية، بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، وفحص متطلبات القرى، وخاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات اليومية المستمرة، وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، وهذا ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء كمًا ونوعًا.

وتابع المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الفشن الإجراءات الفنية المنفذة حيال شكوى بعض المزارعين بقريتي القضابى وزرابي الحيبة المتضررين من إيقاف تشغيل مغذى رقم 3 بناحية زرابى الحيبة، مما نتج عنه ضعف في مياه الري، حيث تم التنسيق مع هندسة الري، والتي قامت بتكريك وتطهير مأخذ المياه الخاص بالمحطة وتم إزالة أسباب الشكوى مع تكليف رئيس قرية الفنت بالمتابعة المستمرة لهذا الملف.

وفى استجابة أخرى لشكوى بعض المواطنين بقرية الجمهود والحيبة، بشأن وجود مياه غير معلوم مصدرها ببعض شوارع القريتين، قامت الوحدة المحلية لقرية الفنت ودلهانس باستدعاء سيارات سحب المياه، وتم عمل كسح جماعى لخزانات الصرف الصحى التقليدية بالشوارع المتضررة بالقريتين.

فيما واصلت الوحدة المحلية جهودها فى قطاع النظافة حيث تم تفريغ صناديق جمع القمامة من الشوارع ونقل القمامة من نقاط التجميع بالمدينة إلى المحطة الوسيطة ثم توريدها لمصنع تدوير القمامة بسمسطا، بجانب مسح وتمهيد بعض الشوارع بالمدينة، والتي شملت شارع سعد زغلول وبورسعيد والثورة والسلطان حسين ورفع ناتج العمل.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الصرف الصحي بني سويف بورسعيد رؤساء الوحدات المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

الرئيس السيسى يؤكد لملك الأردن أهمية توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائى

عالمة مصرية تحصد جائزة أفضل بحث فى مؤتمر وكالة الطاقة الذرية

محكمة جنايات الفيوم تقضى بالسجن 3 سنوات لعاملة لاتهامها بقتل رضيعها

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

أسعار الفضة فى الأسواق اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين