السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد تألقها في بطولة العالم لتنس الطاولة.. حبيبة البسومي تسعى لحصد كل الألقاب

حبيبة محمد البسومي
حبيبة محمد البسومي

رغم عدم تحقيق منتخب مصر للناشئين والناشئات النتائج المرجوة خلال منافسات بطولة العالم الأخيرة لتنس الطاولة التي أقيمت بالعاصمة التونسية في الفترة من 4 إلى 12 ديسمبر، إلا أن النجمة المصرية الصاعدة حبيبة محمد البسومي لاعبة الأهلي نجحت في الصعود لدور الثمانية وقدمت مباريات مميزة بشهادة الجميع.

وكانت اللاعبة المصرية الوحيدة التي وصلت لدور الثمانية في مسابقة زوجي الناشئات تحت 15 سنة مع لاعبة تايلاند بعد الفوز في دور الـ16 على الثنائي المصريتان هنا جودة وحبيبة البسومي، وبطلة الهند 3-2، كما وصلت “البسومي” أيضا لدور الـ16 في مسابقة الزوجي المختلط تحت 16 سنة مع لاعب من التشيك.

كانت حبيبة محمد البسومي قد فازت ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 15 عاما التي أقيمت في الإسماعيلية كما حصدت مع الأهلي ذهبية الفرق تحت 13 و15 و17 و19 سنة وكانت مفاجأة بطولة 19سنة بعدما أطاحت بعدد من المصنفات الأكبر سنا وحصلت على المركز الأول أيضا في البطولة العربية تحت 13 سنة وتعد حبيبة المصنفة الثانية حاليا في إفريقيا تحت 15 سنة.

وفي يوليو الماضي نجحت حبيبة البسومي في الفوز بذهبية فردي الناشئات تحت 15 سنة ببطولة إفريقيا والتي أقيمت في تونس كما فازت بفضية الزوجي مع هاجر شحاتة وحققت حبيبة إنجاز كبيرا بالوصول لنهائي لبطولة مصر الدولية في أكتوبر الماضي بعدما تمكنت من التغلب على ثلاث لاعبات من الهند قبل أن تخسر في النهائي أمام هند ظاظا بطلة سوريا الأوليمبية.

حبيبة البسومي أكدت أن الوصول إلى هذا المستوى سهل ولكن الأصعب هو المحافظة عليه والوصول إلى قمة المستوى الفني والبدني في اللعبة.

وأشارت الى أنها تستعد بقوة لمنافسات البطولة العربية القادمة وتأمل من خلالها في تحقيق المزيد من الأرقام لاسيما وأن لديها أهدافا تسعي لتحقيقها في المستقبل القريب ولن تتنازل عنها وهي السيطرة علي كافه البطولات المحلية والعربية والإفريقية والعالمية.

تنس الطاولة حبيبة البسومي هنا جودة بطولة الجمهورية فردي الناشئات

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وائل لطفي

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