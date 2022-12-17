التصريح بدفن جثة شاب سقط من أعلى عقار بالمرج

أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار بدائرة القسم، أثناء إصلاح الدش، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان قسم شرطة المرج قد تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بادعاء سقوط من أعلى، ووفاته أثناء إسعافه متأثرا بإصابته بنزيف حاد وكسور في الجمجمة ومناطق متفرقة من الجسم.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب، 22 عامًا، وبالفحص والمعاينة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وكشفت التحريات عن أن الشاب المتوفى صعد أعلى سطح العقار المقيم به لإصلاح الدش.

وأضافت التحريات أن الشاب اختل توازنه وسقط من أعلى، مشيرة إلى أنه تم بواسطة الأهالي نقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.