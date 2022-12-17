«التضامن» في أسبوع.. 36 خدمة إلكترونية وتمكين اقتصادي لـ18 ألف أسرة

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 9 ديسمبر إلى 16 ديسمبر ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الجمعة 9 ديسمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد الحفل السنوى لتكريم متطوعى مؤسسة صناع الحياة بحضور ممثلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والجمعيات الأهلية، والقباج: مصر كانت ولا زالت دولة سباقة فى تكريس مفاهيم التطوع.

- معارض ديارنا للحرف التراثية تحقق نجاحاً ملموساً بالبنوك وسط الإقبال الواسع وتشهد انطلاق معرض موسع ببنك الاستثمار العربي، وتستعد لإطلاق المعرض العربي للأسر المنتجة باسم "بيت العرب".

السبت 10 ديسمبر

- وحدات التضامن بالجامعات تنظم ورشة عمل لألفة المتطوعين بالجامعات المصرية والورشة تؤكد على قيمة التطوع.

- للأسبوع الثانى على التوالي، حملة التضامن الاجتماعى "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، تواصل جولاتها الميدانية بالمحافظات وتحرص على مشاركة الرجال في اللقاءات الميدانية.

- تدريب 70 قيادة حكومية ورائدة ريفية ومديرى الإدارات والوحدات في 33 قرية بالمنيا لتعزيز القدرات على التمكين الاقتصادي في إطار بروتوكول التعاون بين التضامن الاجتماعي ومؤسسة تكافؤ للتنمية بالمنيا.

- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” ينفذ تدريباته للمخطوبين والمتزوجين بمرسى مطروح ودمياط وبورسعيد بمشاركة 192 مستفيد.

الأحد 11 ديسمبر

- التضامن تعقد لقاء لمدة أسبوع مع البنك الدولي لمراجعة إنجازات برنامج "تكافل وكرامة"، في إطار تكثيف الدولة لتدخلات برامج الحماية الاجتماعية.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد لقاءً علمياً لمنافشة "الطفل المصرى وشبكات التواصل الاجتماعي" في إطار دراسة على عينة من طلاب المرحلة الابتدائية.

- الهلال الأحمر المصرى يفتح باب التسجيل للتدريبات المهنية فى إطار المشروع المتكامل "الصحة للجميع" بهدف دعم أفراد المجتمع وتشجيعهم على الاعتماد على الذات.

الإثنين 12 ديسمبر

- تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وفي إطار عام المجتمع المدني 2022، أطلقت القباج المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر، والمنظومة توفر 36 خدمة للمنظمات الأهلية.

- في إطار احتفالات التطوع، محافظ المنوفية اللواء ابراهيم أبو ليمون كرم متطوعى الهلال الأحمر لمجهوادتهم فى خدمة المجتمع ويؤكد "انتم نماذج مشرفة للشباب الواعد وتؤدون رسالة سامية".

- وقع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بقنا وشركة "تكنو سيستم" لتدريب الأطفال والشباب فى مجال صناعة وبرمجة الروبوتات.

- الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية استقبلت وفد مركز البحوث التربوية برئاسة الدكتور مندور عبد السلام مدير المركز لمناقشة أوجه التعاون والتكامل فى الجوانب البحثية.

- ضمن فعاليات التدريب العمل لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 109"، التضامن الاجتماعى بمرسى مطروح نفذت معسكر إيواء عاجل بالتعاون مع الهلال الأحمر والمجتمع المدني.

الثلاثاء 13 ديسمبر

- في إطار برنامج "حياة كريمة"، شاركت القباج ومحافظ الأقصر مؤسسة "صناع الخير" تسليم عدد من المنازل التي أعيد بناءها، وعدد من مراكب الصيد المجهزة، وبطاطين الشتاء، وتجهيز أيتام بقرية الفارسية، وبتمويل من شركة "إي فاينانس".

- نفذ الهلال الأحمر المصرى تدريبا على الإسعاف الاولى النفسى بمشاركة عدد من القادة المجتمعيين من جنسيات ومناطق مختلفة فى ضوء نشر الوعى بتقديم الخدمات الدعم النفسى الاجتماعى بين مجتمعات اللاجئين والمهاجرين.

الأربعاء 14 ديسمبر

- استعرض صندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان تجربة رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطى المخدرات بجامعة 6 أكتوبر وأعلن أن 72% من طلاب الثانوي يستمدون معرفتهم عن التعاطي من الأعمال الدرامية و18% من الأصدقاء.

- في إطار حملة التضامن لترشيد نفقات الزواج، نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا والبنك الزراعى المصرى احتفالية كبرى تشهد تسليم الاجهزة الكهربائية لعدد 100 فتاة من الاسر الاولى بالرعاية من المقبلين على الزواج.

- في إطار حملة التضامن الاجتماعي "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، زار وفد من طالبات كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مركز استضافة وتوجيه المرأة بالأسمرات ويشيد بالتجربة المصرية لحماية المرأة.

- افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي أول مركز بالوجه البحرى لتأهيل وتعديل السلوك النفسي لأطفال المؤسسات الاجتماعية بمحافظة البحيرة، والمركز يعمل على تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك أطفال مؤسسات الرعاية.

الخميس 15 ديسمبر

- بتشريف رئيس مجلس الوزراء، شهدت القباج احتفالية هيئة الرقابة الادارية باطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

- كرمت القباج الفائزين بمسابقة التضامن الاجتماعى بالاذاعة المصرية خلال شهر رمضان الماضى بحضور روؤساء اذاعة البرنامج العام وشبكة القران الكريم واذاعة القاهرة الكبرى وتؤكد تأثير القوة الناعمة فى تشكيل الوعى.

- تابعت القباج مع وفد شركة "ديسكفرى لمناقشة تقدم تطوير منهج الحضانات للأطفال في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، والتأكيد على ضرورة تنمية شخصية الطفل في هذا العمر، وأهمية التربية الإيجابية للأطفال.

- افتتحت القباج فرع بنك ناصر بمنطقة الأسمرات لتغطية خدمات التمكين الاقتصادي والشمول المالي لأسر الأسمرات بإجمالي 18 ألف أسرة ومنطقتي المعادي والخليفة.

وزارت الوزيرة مركز استضافة النساء بالأسمرات، وتعلن نتائج حملة 16 يوم فى احتفالية ضمت الاتحاد الأوروبي، والتعاون الألماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و13 جمعية أهلية شريكة، ورائدات اجتماعيات بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

- بتشريف رئيس مجلس الوزراء، لبت القباج دعوة سفير دولة قطر وتشهد الاحتفال باليوم الوطنى لدولة قطر، وتدعو وزيرة التنمية الاجتماعية بقطر للمشاركة في المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب".

- أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتصرح: "المركز يقدم الخدمات العلاجية لإجمالي 5000 مريض إدمان سنويا من الغربية والمحافظات المجاورة.

- إيمانا بدور بنك الدم المركزى التابع للهلال الأحمر المصرى، نظم بنك الإسكندرية حملة للتبرع بالدم لصالح اطفال الهيموفيليا والثلاسيميا للمساهمة فى توفير الدم والمشتقات اللازمة لهم.

- أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة الحياة امل لكبار السن والانطلاقة الأولى من الإسماعيلية بتنظيم يوم ترفيهى لكبار السن بمحافظات بورسعيد ودمياط والسويس والإسماعيلية والهلال الأحمر يساهم بتوفير خدمات صحية لكبار السن ولقاح فيروس كورونا.

- وقع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اتفاقية شراكة لتعزيز تمكين المرأة وزيادة الاستثمارات في اقتصاد الرعاية والنمو الشامل والمستدام في مصر.

- نظمت وزارة التضامن الاجتماعي لقاء موسعا لمديري إدارات المرأة على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية لشرح نظام العمل الجديد للرائدات الاجتماعيات.