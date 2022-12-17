«أوس أوس» يتعرض لوعكة صحية ويطلب الدعاء

كشف الفنان الشاب "أوس أوس" عن تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية نُقِلَ على إثرها إلى أحد المستشفيات؛ لتلقي العلاج.

وعبر خاصية «استوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشر أوس أوس صورة من المستشفى، معلقًا عليها: «الشفاء من عندك يا رب»، وتفاعل معه عدد كبير من نجوم الفن والمتابعين.

وانتهى أبطال وصنّاع العرض المسرحي "البنك سرقوه"، والذي يخوض بطولته النجم أشرف عبدالباقي وكريم محمود عبدالعزيز، من تقديمه ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" صورة تجمعه بعدد من أبطال المسرحية كل من النجم كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة ميرنا جميل والفنان شريف حسني والفنان إبرام سمير من داخل كواليس المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".