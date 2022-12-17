قبل افتتاحه.. 5 معلومات عن مركز التصنيع الرقمى بمصنع المحركات

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتعظيم شعار «صُنع في مصر».

وفي السطور التالية يرصد «الدستور» أبرز وأهم المعلومات عن مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات، بالهيئة العربية للتصنيع:

1 - تعتبر وحدة التصنيع الرقمي نواة مركز المستقبل، وهي عبارة عن وحدة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات اللازمة لعمليات التصميم والصناعة الرقمية.

2 - تضم الوحدة كادرًا مميزًا من مهندسي الهندسة الصناعية، ويتم تصميم وتصنيع المنتجات الصناعية والرقمية في هذه الوحدة.

3 - وتعمل الهيئة العربية للتصنيع على إنشاء مراكز للتصنيع الرقمي بكل مصانع الهيئة، ومن ضمنها مصنع المحركات، الذي يُعتبر أحد أوائل المصانع التي يتم إنشاء تلك المراكز فيها.

4 - ويعمل المركز على زيادة الإنتاج من مضخات الصرف الصحي في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، حياة كريمة.

5 - ويقع مركز التصنيع الرقمي في «مصنع المحركات» على مساحة 3750 مترًا، ويحتوي على 15 ماكينة من أحدث ماكينات التصنيع الرقمي في مصر، بتكنولوجيا يابانية وألمانية وأوروبية، وتضم ماكينات تشغيل تعمل على 5 محاور، و4 محاور، وماكينات CNC تعمل على 3 محاور.