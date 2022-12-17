السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمقر جمعية الشبان المسلمين بالمنيا

معرض للسلع الغذائية
معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا

افتتحت مديرية التموين بمحافظة المنيا، معرض السلع الغذائية الذي تنظمه  بالتعاون مع جمعية الشبان المسلمين بمقر الجمعية بمدينة المنيا، بتخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 30% على أن يقام المعرض في الجمعة الأولى من كل شهر بذات المكان وذلك ذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك لخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من أعضاء جمعية الشبان المسلمين، وعدد من التجار المشاركين بالمعرض ودعمهم لإقامة تلك المعارض التي تتماشي مع توجهات الدولة للتخفيف عن المواطنين وعرض السلع بأسعار تنافسية، مشيراً الى الدور الهام الذي تقدمه الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني للمحافظة، وموجهاً بإقامة مثل تلك المعارض بشكل نصف شهري، وذلك نظراً لإقبال الموطنين الكبير على المعرض.

 

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن المعرض يضم العديد من السلع، منها، اللحوم البلدية بسعر 140 جنيهًا مذبوحة بالسلخانة وتحت إشراف بيطري كامل، وأرز بسعر 15 جنيها للكيلو، وسكر بسعر 15 جنيهًا، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن والمكرونة والعسل وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى وجود عرض يشمل 10 كيلو دقيق بسعر 100 جنيه.

 

وأكد وكيل وزارة التموين ، أن مديرية التموين تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري بحملات رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية ، لضبط محتكري السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار والأسواق والتأكد من توافر كافة السلع وأحتياجات المواطنين والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية ، حرصا علي صحة المواطنين ، مشيرا إلى أن هذه الحملات تتم بجميع مراكز المحافظة التسع بصفة يومية.

معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا
معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا
معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا
معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا
معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا
معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا
معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا
معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا
معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا
معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا
معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا
معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا
تموين المنيا أفتتاح معرض للسلع الغذائية جمعية الشبان المسلمين تخفيضات من 25 إلي 30 الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

شوبير يكشف كواليس قرار الأهلى بمعاقبة أفشة بعد التعادل مع فيوتشر

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2023 لجميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الانسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى