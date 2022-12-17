افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمقر جمعية الشبان المسلمين بالمنيا

افتتحت مديرية التموين بمحافظة المنيا، معرض السلع الغذائية الذي تنظمه بالتعاون مع جمعية الشبان المسلمين بمقر الجمعية بمدينة المنيا، بتخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 30% على أن يقام المعرض في الجمعة الأولى من كل شهر بذات المكان وذلك ذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك لخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعدد من أعضاء جمعية الشبان المسلمين، وعدد من التجار المشاركين بالمعرض ودعمهم لإقامة تلك المعارض التي تتماشي مع توجهات الدولة للتخفيف عن المواطنين وعرض السلع بأسعار تنافسية، مشيراً الى الدور الهام الذي تقدمه الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني للمحافظة، وموجهاً بإقامة مثل تلك المعارض بشكل نصف شهري، وذلك نظراً لإقبال الموطنين الكبير على المعرض.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن المعرض يضم العديد من السلع، منها، اللحوم البلدية بسعر 140 جنيهًا مذبوحة بالسلخانة وتحت إشراف بيطري كامل، وأرز بسعر 15 جنيها للكيلو، وسكر بسعر 15 جنيهًا، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن والمكرونة والعسل وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى وجود عرض يشمل 10 كيلو دقيق بسعر 100 جنيه.

وأكد وكيل وزارة التموين ، أن مديرية التموين تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري بحملات رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية ، لضبط محتكري السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار والأسواق والتأكد من توافر كافة السلع وأحتياجات المواطنين والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية ، حرصا علي صحة المواطنين ، مشيرا إلى أن هذه الحملات تتم بجميع مراكز المحافظة التسع بصفة يومية.

معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا

معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا

معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا

معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا

معرض للسلع الغذائية بجمعية الشبان المسلمين لتموين المنيا