للمرة الخامسة في تاريخها.. مصر تتوج ببطولة العالم للإسكواش لفرق السيدات 2022 المقامة في نادي مدينتي

توج منتخب مصر ببطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات 2022 للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على منتخب أمريكا في المباراة النهائية بنتيجة 2/0 التي أقيمت بالملعب الزجاجي الكبير في نادي مدينتي الرياضي.

وتقدمت نوران جوهر لمصر علي الأمريكية أماندا صبحي 3-2 في المباراة الأولى جاءت نتيجة أشواطها :11-7, 5-11, 10-12, 13-11, 11-8

وفي المباراة الثانية تغلبت نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا فيشتر بنتيجة 3-0 جاءت الأشواط : 11-3 ,11-4 ,11-5.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتوج فيها منتخب مصر باللقب بعد الفوز ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق 4 مرات أعوام :

2018 و 2016 و 2012 و 2008 .

وضمت قائمة مصر في البطولة كل من نوران جوهر و نور الشربيني و هانيا الحمامي و نور الطيب و يقود المنتخب فنيا إنجي خيرالله.

جدير بالذكر أن البطولة شارك فيها 17 منتخبا هم : الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهونج كونج، وكندا، وأستراليا، وماليزيا، وأستراليا، وسويسرا، وأوكرانيا، واسكتلندا، وويلز، وجنوب أفريقيا، و مصر.