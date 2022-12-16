الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

للمرة الخامسة في تاريخها.. مصر تتوج ببطولة العالم للإسكواش لفرق السيدات 2022 المقامة في نادي مدينتي

جريدة الدستور

 

توج منتخب مصر ببطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات 2022 للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على منتخب أمريكا في المباراة النهائية بنتيجة 2/0 التي أقيمت بالملعب الزجاجي الكبير في نادي مدينتي الرياضي.

وتقدمت نوران جوهر لمصر علي الأمريكية أماندا صبحي 3-2 في المباراة الأولى جاءت نتيجة أشواطها  :11-7, 5-11, 10-12, 13-11, 11-8

وفي المباراة الثانية تغلبت نور الشربيني على الأمريكية أوليفيا فيشتر بنتيجة 3-0 جاءت الأشواط : 11-3 ,11-4 ,11-5.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتوج فيها منتخب مصر باللقب بعد الفوز ببطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق 4 مرات أعوام : 
2018 و 2016 و 2012 و 2008 .

وضمت قائمة مصر في البطولة كل من نوران جوهر و نور الشربيني و هانيا الحمامي و نور الطيب و يقود المنتخب فنيا إنجي خيرالله.

جدير بالذكر أن البطولة شارك فيها 17 منتخبا هم : الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهونج كونج، وكندا، وأستراليا، وماليزيا، وأستراليا، وسويسرا، وأوكرانيا، واسكتلندا، وويلز، وجنوب أفريقيا، و مصر.

نادي مدينتي مدينتي بطولة العالم للاسكواش الاتحاد الدولي للاسكواش

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

«حبيبتي ونور عيني».. آخر ما كتبته «قتيلة بورسعيد» لابنتها في عيد ميلادها

فى هذا التوقيت.. «الأرصاد» تكشف الموعد الرسمى لبداية فصل الشتاء

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

بعد مطاردة زوجته وشقيقتها بالهرم.. سعد الصغير: «سرقوا منى 75 ألف جنيه»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الانسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى