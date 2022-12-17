السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية السبت 17 ديسمبر 2022

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد:

مهنياً: قد تكون على موعد مع عقد جديد أو تعاقد مع شخص يكبرك سنًّا أو خبرة، وتبرهن للجميع أنك صاحب كفاءة عالية وحنكة.

عاطفياً: إذا كنت عازباً فالمناخ ملائم للتعارف وربما لإنهاء العزوبية، إنه يوم ممتاز للاختلاط والتعارف والارتباط وبناء مستقبل مع شريك.

صحياً: الكوليسترول مرض العصر، والوقاية منهما تكون بالانتباه إلى نوعية الأكل وممارسة الرياضة

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حظك اليوم لمواليد برج القوس:

مهنياً: كُن متفائلاً اينما ذهبت، وجنّد طاقاتك في سبيل العمل والتقدم في الوظيفة لكي تحقق ما تصبو إليه وتصل إلى المركز الذي يرضي طموحك.

عاطفياً: حاول أن ترى الأمور من منظار إيجابي، وتغاضَ عن تصرفات الشريك المزعجة أحياناً والتي تصدر عنه عفوياً.

صحياً: أنت عرضة للإصابة بأمراض المعدة بسبب عصبيتك الزائدة واندفاعك المفرط في العمل

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل:

مهنياً: ربما تضطر إلى تسوية مشكلة ما تناسيتها أو تجاهلتها، ويصعب عليك التعامل  مع المحيط بسبب التناقض الكبير بينك وبينه. 

عاطفياً: قد تضطر إلى تقديم التنازلات أو تجد نفسك محرجاً أمام الشريك بسبب تصرفاتك تجاهه، لكن هذا التنازل يكون في مصلحة العلاقة.

صحياً: لا توفر طاقتك الكبيرة في ممارسة الرياضة ولا سيما بعد انقطاع بسبب ظروف العمل.

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صفات تشترك بها الأبراج النارية:

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

 

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

 

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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