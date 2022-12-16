الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الثلاثاء.. افتتاح معرض «دهشور.. حوار مع الطبيعة» بدار الأوبرا

جانب من أعمال الفنانة
جانب من أعمال الفنانة

يفتتح د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، معرضاً للفنانة د. عبير دياب بعنوان “دهشور .. حوار مع الطبيعة”، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 ديسمبر في تمام السادسة مساءًا بقاعة الباب/سليم بساحة دار الأوبرا، ويستمر العرض حتى 31 ديسمبر الجاري.

يقول د. وليد قانوش فى بيان صحفى، "إن العلاقة بين الطبيعة والفن التشكيلي علاقة متجذرة وطالما كانت البيئة مصدر إلهام للمبدعين .. وفي باكورة معارضها لجأت الفنانة عبير دياب إلى هذا المعين الخصب متمثلاً في جغرافية دهشور بخصوصيتها التاريخية والبيئية .. فالفنان عندما يبدأ بالرسم يرسم أحب الأشياء إليه من الأشخاص والطبيعة والأماكن وخاصة إذا كانت مليئة بالحكايات والأساطير، اختارت الفنانة مشاهد من الذاكرة لتصيغها قيماً تعبيرية وجمالية تعكس ما تمتاز به دهشور من تفرد وخصوصية جعلها مجالاً خصباً للدراسة من أجل الإستلهام منها کمصدر لإنتاج أعمال فنية معاصرة فى مجال التصوير .. وفي هذا العرض "دهشور حوار مع الطبيعة تؤكد الفنانة عبير دياب أن البيئة ستظل مصدر إلهام ومحور إنتباه وتأمل فلسفي للفنان على مر العصور".

May be art

حول تجربتها الأولى في مجال التصوير ذكرت الفنانة عبير دياب .. "يظل الفنان أسير مخيلته الإبداعية التي تستلهم الواقع وتعيد صياغته، تضيف عليه وتحذف منه وتعيـد تشكيل تكويناته وألوانه وخطوطه ليخرجها في النهاية رؤية جديدة لمشهد راسخ أصيل يعكس وجدان الفنان وعقله ومكتسباته وأفكاره وتجاربه وتقنياته ومنهجية أداؤه .. كما يظل الفنان خلال رحلته أسيرا لمواطن إلهام من حوله تؤثر فيه ولا يستطيع أن يفارقها، فما إن يبتعد عنها حتى يعود إليها ومن هذه المواطن (دهشور) الطبيعة الملهمة التي أقف أمام جمالها شارده، حالمـة، متأملة، سـارحة في اللا محدود، أتحاور معها فتباغتني بالجمال البكر فأبادلها بعصف الخيال فترد بمشهد لم أكتشفه في زاوية أو ركن بعيد، حتى في بيتي هناك كان لدهشور بصمة وشغف منسوج بالفطرة، أمتلئت به فأخذته كله ألقيتـه على نسيج توالي وبعثرته بفرشــاتي وألواني لأخرج أول وأحدث أعمالي "دهشـــور حوار مع الطبيعة".

May be art

في كلمته للمعرض ذكر الفنان الدكتور أحمد عبدالكريم .. "اعتمدت الحضارات القديمة على الحوار المباشر مع الطبيعة لما لها من تنوع إيقاعي رائع في أبجديات الشكل والمضمون، والتراث المصري القديم أحد بنوك المعرفة التي لا تنضب مدى الحياة لما قدمه من كيفية التفاعل والتعامل مع مفردات الطبيعة من إنسان وحيوان ونبات، والذي قدم من خلال هذا التفاعل إبتكارات في صياغة الطبيعة وتحويلها إلى أبجدية بصـــــــرية يمكن إدراكها في يقين كامل على أنها أبجدية مصرية صميمة، والفنانة عبير دياب استطاعت عقد حوار بصري قائم على المعرفة البصرية واتخذت من الطبيعة والتراث من حولها مصدر إلهام لأعمالها الفنية، وعقدت حوار بصري لوني في تكوينات رصينة لتقدم باكورة إنتاجها في مجال التصوير.

May be art of flower
رئيس قطاع الفنون التشكيلية د عبير دياب “دهشور حوار مع الطبيعة دار الاوبرا قاعة الباب سليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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