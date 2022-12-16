نجاح أول جراحة لتغيير صمام دون شق صدري بمستشفى بنها الجامعي

أعلن مستشفى بنها الجامعي، نجاح أول جراحة كبرى بقسم جراحة القلب والصدر لتغيير الصمام الميترالي بمنظار التجويف الصدري الجراحي بدون شق صدري وبفتحة منظار لا تتجاوز الخمسة سنتيمترات.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية والمدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية تفاصيل الجراحة الناجحة بقسم جراحة القلب والصدر في تصريحات صحفية، حيث جرى استئصال الصمام التالف وإعادة تركيب صمام معدني لمريضة وكتب الله الشفاء لها وتعافت وخرجت من العناية المركزة لاستكمال علاجها بالقسم الداخلي.

وأضاف الدخاخنى أنه قام بإجراء الجراحة الدكتور ابراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر ببنها الجامعي والأستاذ الدكتور باسم مفرح والدكتور محمد عمر وقام بتشغيل ماكينة القلب الصناعي الدكتور محمود عبد العظيم والدكتورة نها عبد القادر والدكتورة فاطمة محمود وقام بتخدير المريضة الدكتور أحمد أبو الغيط والدكتورة أسماء فتح الباب وتمريض العمليات حمادة خليل واسلام محمد.

وأوضح الدخاخنى أن هذه الجراحة ضمن خطة القسم لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار والتي توليها الجامعة اهتمام بالغ برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة ورعاية الدكتور محمد الأشهب عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدعم الكبير من إدارة المستشفيات تحت إدارة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات.