الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نجاح أول جراحة لتغيير صمام دون شق صدري بمستشفى بنها الجامعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن مستشفى بنها الجامعي، نجاح أول جراحة كبرى بقسم جراحة القلب والصدر لتغيير الصمام الميترالي بمنظار التجويف الصدري الجراحي بدون شق صدري وبفتحة منظار لا تتجاوز الخمسة سنتيمترات.
وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية والمدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية تفاصيل الجراحة الناجحة بقسم جراحة القلب والصدر في تصريحات صحفية، حيث جرى استئصال الصمام التالف وإعادة تركيب صمام معدني لمريضة وكتب الله الشفاء لها وتعافت وخرجت من العناية المركزة لاستكمال علاجها بالقسم الداخلي.

وأضاف الدخاخنى أنه قام بإجراء الجراحة الدكتور ابراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر ببنها الجامعي والأستاذ الدكتور  باسم مفرح والدكتور  محمد عمر وقام بتشغيل ماكينة القلب الصناعي الدكتور محمود عبد العظيم والدكتورة نها عبد القادر والدكتورة فاطمة محمود وقام بتخدير المريضة الدكتور  أحمد أبو الغيط والدكتورة  أسماء فتح الباب وتمريض العمليات حمادة خليل واسلام محمد.

وأوضح الدخاخنى أن هذه الجراحة ضمن خطة القسم لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار والتي توليها الجامعة اهتمام بالغ برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة ورعاية  الدكتور محمد الأشهب عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدعم الكبير من إدارة المستشفيات تحت إدارة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات.

الأنشطة الطلابية الدكتور عمرو الدخاخني الدكتور جمال سوسة جراحة القلب والصدر جامعة بنها مستشفيات جامعة بنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

«حبيبتي ونور عيني».. آخر ما كتبته «قتيلة بورسعيد» لابنتها في عيد ميلادها

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

فى هذا التوقيت.. «الأرصاد» تكشف الموعد الرسمى لبداية فصل الشتاء

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

بعد مطاردة زوجته وشقيقتها بالهرم.. سعد الصغير: «سرقوا منى 75 ألف جنيه»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الانسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى