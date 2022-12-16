الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد وفيق: أسعى لتقديم مهرجان مسرحى دولى بالمنصورة يليق باسم مصر

الفنان  أحمد وفيق
الفنان  أحمد وفيق

كشف الفنان أحمد وفيق، كواليس اختياره رئيسًا لمهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي، لافتاً إلى أن تكليفه برئاسة مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي جاء من جميع المحبين للمسرح في المنصورة والنواب والمحافظ وعدد من الفنانين بالمحافظة.

وأضاف الفنان أحمد وفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجميع في المنصورة دائما يشعرون أنه يمثلهم وواحد منهم وسعداء وفخورين بنجاحاته، معربا عن بالغ سعادته لإقامة مهرجان مسرحي في محافظة المنصورة.

ولفت إلى أن اجتماعه مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية شمل وضع استراتيجية لفعاليات المهرجان وتلقيت ترحيبا كبيرا من جميع المسئولين لدعم الحركة الفنية للمهرجان، لافتًا إلى أنه حان الوقت لتحقيق صحوة فنية في جميع أنحاء محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن المهرجان سيشهد مشاركة العديد من الدول العربية، لافتاً إلى أنه يسعى لتقديم مهرجان مسرحي دولي يليق باسم مصر.

ودعا جميع رجال الأعمال في محافظة المنصورة المهتمين بالحركة الثقافية لدعم المهرجان، لافتاً إلى أن جمهور المنصورة متعطش للمشاركة في المهرجان. 

وناشد الفنان أحمد وفيق، جميع المسئولين بضرورة تطوير مسارح الأقاليم لتكون صالحة للعروض الفنية.

أحمد وفيق مهرجان المنصورة مهرجان المنصورة المسرحي المسرح الفنان أحمد وفيق

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وائل لطفي

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