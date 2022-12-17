سعر الذهب اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

مع الساعات الأولى المبكرة شغل بال قطاع عريض من المواطنين معرفة سعر الذهب اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، وخاصة من المقبلين على الزواج، والأشخاص عشاق الذهب.

سعر الذهب اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

تنشر "الدستور" في هذا التقرير آخر تحديث لسعر الذهب في اليوم السبت، في السوق المصري، في وسط تغييرات لحظية في أسعار المعدن الأصفر، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا بمصر بمبلغ 1875 جنيهًا.

وفي السطور التالية نرصد آخر التطورات في أسعار المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم السبت 17- 12- 2022

سجل عيار 18 اليوم السبت مبلغ 1607 جنيهات.

وصل اليوم السبت عيار 21 قيمة 1875 جنيهًا.

وبلغ عيار 24 قيمة 2143 جنيهًا اليوم السبت.

وصل سعر الجنيه الذهب مبلغ 15000 جنيه اليوم السبت 17- 12- 2022.

تراجع سعر الذهب عالميًا اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 بما يقارب 1% أمس الحمعة 16 ديسمبر، عقب قول جيروم باول رئيس بالمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن العام القادم سوف يشهد المزيد من رفع أسعار الفائدة، وهبط سعر الذهب خلال المعاملات الفورية بحوالي 0.9% إلى مبلغ 1791.23 دولار للأونصة لكي يزداد تراجعًا عن الذروة في أكثر من 5 أشهر التي قد سجلها يوم الثلاثاء، ونزلت كافة العقود الأمريكية الآجلة للذهب بحوالي 0.9% مسجلة بقيمة 1802.10 دولار.



وقال جريوم، أول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال أمس الأول الخميس، إن المركزي الأمريكي سوف يتبنى المزيد من الرفع في أسعار الفائدة العام القادم إلى الانزلاق الاقتصاد الأمريكي في صوب ركود محتمل، وعلل ذلك يكون بأن الاقتصاد سوف يتكبد ثمنًا باهظًا أكثر، وإذا لم يكبح المركزي التضخم يكون بقوة.

ويعرف عن معدن الذهب أنه وسيلة ستحوط ضد التضخم، لكن سعر الفائدة المرتفعة سيميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها سوف تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر بالعائد، وارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1%، وزيادة الدولار ستجعل معدن الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قد هبطت الفضة 2.7% إلى مبلغ 23.24 دولار للأونصة وقد تراجع البلاتين 1.1% إلى قيمة 1017.25 دولار، أما سيتراجع البلاديوم 0.7% إلى حوالي 1903.18 دولار.