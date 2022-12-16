فى هذا التوقيت.. «الأرصاد» تكشف الموعد الرسمى لبداية فصل الشتاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا خلال إجازة نهاية الأسبوع الجاري وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذى يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان في طبقات قريبة من السطح.

كما تزداد فرص تكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لطقس الغد، فيسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، وتكون السماء صافية خلال ساعات النهار.

موعد بداية فصل الشتاء

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية فصل الشتاء بشكل فعلي، وتوقيت انخفاض الحرارة بشكل كبير وزيادة البرودة وفرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيانها، إنَّنا على أعتاب فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022.

وأكدت الهيئة، أنَّه من المتوقع أن يتزامن مع بداية فصل الشتاء انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح (من 3:2 درجة مئوية)، مع فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد.

وأشارت إلى أنَّها سوف يتم التنويه تفصيليًا عن الحالة الجوية الممطرة المرتقبة نهاية الأسبوع المقبل عند اقتراب الفترة الزمنية لضمان دقة وجودة التنبؤ.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.