يوسف أسامة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والبنك الأهلى

حصد يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل يوسف أسامة هدف الفوز للأبيض في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح الزمالك فوزا غاليا أمام البنك الأهلي.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17نقطة.



لاعبو الزمالك يحتفلون بالفوز على البنك الأهلي مع الجماهير

وحرص لاعبو الزمالك، وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي بالفوز على البنك الأهلي، حيث هتفت الجماهير للاعبين وللبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني عقب الفوز.

ويواصل فريق الكرة بنادي الزمالك، استكمال مشواره محليًا بخوض مواجهة قوية أمام حرس الحدود في اللقاء الذي يجمع بينهما في إطار لقاءات الجولة التاسعة بالدوري المصري الممتاز.