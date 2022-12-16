الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العفو الدولية: 26 إيرانيًا يواجهون عقوبة الإعدام بسبب الاحتجاجات

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

اعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، عن أن 26 شخصًا يواجهون خطر الإعدام في إيران لصلتهم بالاحتجاجات، وفق قناة العربية الإخبارية.

ووجهت إيران انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة غداة طرد طهران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، على خلفية قمع تظاهرات تقودها نساء تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ وفاة مهسا أميني في سبتمبر.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان له، أن هذا الإجراء الأمريكي المنحاز ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو محاولة لفرض مطالب سياسية أحادية الجانب وتجاهل إجراءات الانتخابات في المؤسسات الدولية، وفق وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وأدان كنعاني بشدة ما بذلته الولايات المتحدة من "جهود مكثفة" من أجل طرد إيران من هذه اللجنة الأممية المعنية حصرًا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والتي أصبحت إيران عضوًا فيها في أبريل.

واعتبر كنعاني أن القرار غير الجماعي ضد إيران، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، إجراء سياسي وفاقد للصفة القانونية، ومناقض للميثاق ويخلق نهجًا خاطئًا في هذه المنظمة الدولية.

وصوت 29 عضوًا في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي الأربعاء، بدفع من الولايات المتحدة، لصالح طرد الجمهورية الإسلامية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة للفترة المتبقية من تفويض 2022-2026.

ونص القرار على أن السلطات الإيرانية تقوض باستمرار وتقمع بشكل متزايد حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، وغالبًا باستخدام قوة مفرطة.

العفو الدولية خطر الاعدام إيران الاحتججات لصلتهم

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