«رمضان كريم 2».. محمد لطفى يصور مشاهد الدورات الرمضانية فى العمرانية

يواصل صناع مسلسل "رمضان كريم 2" تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل لعام 2023.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن فريق العمل انتهى من تصوير بعض مشاهد الدورات الرمضانية ضمن أحداث المسلسل، والذي يلعبه الفنان محمد لطفي حيث يقوم بتدريب الشباب من خلال الدورات الرمضانية التي يقودها ويسعى لتدريب أحد أبطال المسلسل الشباب، مشيرًا إلى أن هذه المشاهد تم تصويرها في منطقة العمرانية بالهرم.

جدير بالذكر أنه اعتذر بعض من نجوم الجزء الأول عن الانضمام للجزء الثاني، وهم: روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سهر الصايغ، محمد محمود.

ومسلسل رمضان كريم 2 إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أحمد عبدالله، ويضم شخصيات جديدة مثل ويزو وبيومي فؤاد وتم خلق إطار درامي جديد لهما يتماشى مع أحداث مسلسل الجزء الأول، فضلًا عن وجود سيد رجب وكريم عفيفي وسلوى عثمان وصبري فواز ومحمد مهران، وبعض من الفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول.