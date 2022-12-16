الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط زوجين بتهمة غسل 30 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات

أموال
أموال

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من القبض على رجل وزوجته لقيامهما بمحاولة لغسيل أموال تجارتهما في المواد المخدرة.

وتبين من التحريات قيام أحد الأشخاص ، وزوجته "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة من خلال إيداع جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد وشراء الأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيهاً تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إتجار فى المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر غير المرخصة 30 مليون جنيه جريمة غسل الأموال

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