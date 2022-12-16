الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: أنظمة دفاع جوى إضافية ضمن حزمة المساعدات لأوكرانيا

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن أنه من المقرر إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية ضمن حزمة المساعدات لأوكرانيا، حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار البيت الأبيض، في بيان له: «لدينا وإسرائيل مخاوف مشتركة من أنشطة إيران في المنطقة».

مستشار الأمن القومى الأمريكى 

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في وقت سابق، عن أن الولايات المتحدة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، للتصدي للغزو الروسي للبلاد.

وقال «سوليفان»، في تصريحات لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، إن واشنطن أعلنت عن مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن مساعدات جديدة.

وشدد «سوليفان» على أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة تطور الأحداث في أوكرانيا، وتريد واشنطن التأكد من إضعاف أي جهود روسية لكسب ميزة عسكرية في أوكرانيا أو من تدمير البنية التحتية المدنية بالبلاد.

وقال سوليفان: "سيكون تركيزنا على تلك الأمور التي تمثل في الواقع تهديدا حقيقيا لأوكرانيا وشعبها".

البيت الأبيض إدخال المساعدات أوكرانيا حزمة أمريكا

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