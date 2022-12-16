«الزراعة» تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «البرامج الإرشادية» فى 3 محافظات

انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي حول "بناء البرامج الإرشادية الزراعية"، بمديريات الزراعة بمحافظات الشرقية ودمياط وبني سويف وبالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وقال الدكتور ياسر الحيمري، وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، إن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة الإرشادية والتدريبية التي ينفذها المعهد، في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب والدكتور محمود حسن مدير المعهد.

وأشار إلى أن البرنامج استهدف تنمية معارف ومهارات العاملين في مجال الإرشاد الزراعي، والمهندسين الزراعيين بتلك المحافظات حول العديد من الموضوعات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج الإرشادية الزراعية، حيث تناول البرنامج تطبيق عملى لبناء البرامج الإرشادية، كما تم تخطيط وتنفيذ ثلاتة أمثلة لبرامج إرشادية شارك فى إعدادها مجموعات عمل من المتدربين تحت إشراف المحاضرين.

وأضاف أن البرنامج اشتمل على عدد من الموضوعات على رأسها: التغيرات المناخية وأثرها على الزراعة المصرية، كيفية النهوض بمحصول الذرة الشامية، فضلا عن كيفية النهوض بالثروة الحيوانية، لافتا إلى أن البرنامج شهد حضورا مكثفا من المهندسين الزراعيين بمديريات الزراعة والتعاون الزراعى بالمحافظات المعنية، حيث شارك فيه نحو 90 متدربا من هذه المحافظات، كما شارك في تنفيذ فعالياته نحو 30 باحثا من خبراء معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد الإرشاد الزراعى تنفيذ فعاليات برنامج تدريبي حول "بناء البرامج الإرشادية والزراعية" فى ٣ محافظات ضمن عدد من البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة.