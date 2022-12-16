موعد شهر رمضان 2023 فلكيا.. وأبرز عبارات التهاني

يقدم موقع الدستور الإلكتروني موعد شهر رمضان 2023 فلكيا في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء، حيث يتم تحدد أول أيام الشهر الكريم وفقا لاستطلاع الهلال من خلال اللجنة الشرعية التابعة لدار الإفتاء من خلال مركز الاستطلاع الرئيسي بمدينة حلوان والمراكز الفرعية في عدد من المحافظات.

موعد شهر رمضان 2023 فلكيا

يولد هلال رمضان 1444/2023 مباشر بعد حدوث الاقتران الساعة السابعة و24 دقيقة مساءا يوم 29 من شهر شعبان 1444 الموافق 21 مارس 2023 وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية وبذلك يكون أول أيام الشهر الكريم الخميس الموافق 23 مارس 2023 حيث يحرص عدد كبير من المسلمين في شتى بقاع الأرض على اغتنام أيام الشهر الكريم للعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالي لمضاعفة الثواب.

ويتمتع شهر رمضان الكريم بالكثير من الروحانيات حيث يعد فرصة ربانية عظيمة لتكفير الذنوب والتقرب إلى الله والإقبال عليه بكل الجوارح من خلال العبادات والاعتكاف حيث يتضمن ليله عبادتها خير من عبادة ألف شهر وهى ليلة القدر.

أدعية شهر رمضان المبارك 1444/2023

اللهم إني أسألك بحق شهرك الكريم أن تتوفني وأنت راض عني.. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب.. وأسألك القصد في الغني والفقر.. وأسألك معيما لا ينفذ.. وأسألك الرضا بعد القضاء.. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم.. اللهم زيني بزينة الإيمان.. واجعلنا من هداة المهتدين.

اللهم بلغنا هذا العام إحياء ليلة القدر.. يارب لا ترد لنا دعوة في رمضان.. واجعلنا من عبادك المتقين.. ومن عبادك المحسنين.. اللهم اكتبنا من أهل الاحسان.. اللهم اجعلنا تعبدك كأننا نراك.. اللهم أرزقنا الإحسان واستجابة الدعاء.

أبرز عبارات التهاني بشهر رمضان 2023

عقب إعلان موعد شهر رمضان 2023 فلكيا يستعد قطاع عريض من المسلمين للشهر الكريم حيث يعد أحد المناسبات التي يرسل فيها رسائل التهائي عبر الهواتف المحولة ومواقع التواصل الاجتماعي ولعل من أبرزها ما يلي: -

قبل هلال شهر رمضان.. أهنئ الأهل والأحباب بالشهر الكريم.. اللهم إني أسأل الله غفران الذنوب والصبر على البلاء.

شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النيران.. اللهم نسألك خيره وخير ما فيه.

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