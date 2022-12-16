«الحبوب المقلدة» ترفع معدلات الوفاة بين المراهقين في الولايات المتحدة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الوفيات بجرعات زائدة لدى المراهقين ما بين 10 و18 عاماً في الولايات المتحدة، سجل زيادة كبيرة تجاوزت الضعف بين عامي 2019 و2021، محذرة خصوصاً من مخاطر الحبوب المقلّدة التي تحتوي على الفنتانيل.

وأوضحت المراكز في دراسة نشرتها، الخميس، أن المتوسط الشهري للوفيات بجرعات زائدة لدى المراهقين، ارتفع بنسبة 109 في المئة بين 2019 و2021، فيما زادت الوفيات الناجمة عن تناول جرعة زائدة من المواد التي تتضمن الفنتانيل بنسبة 182 في المئة.

ولاحظت الدراسة أن تعاطي المخدرات غير المشروع بين المراهقين انخفض بشكل عام خلال هذه الفترة، ما يدل إلى أن هذا الارتفاع في الوفيات ناتج على الأرجح من "مواد أقوى"، لا من الاستخدام المتكرر.

وانتشر الفنتانيل بكثافة في السوق الأميركية نظراً إلى الكلفة المنخفضة لإنتاج هذه المادة الأفيونية المخدرة مخبرياً.

وأشارت الدراسة إلى أن نحو ربع الوفيات بجرعات زائدة لدى المراهقين ناجمة عن أقراص مقلّدة، غالباً ما تكون في شكل مادة أوكسيكودون المسكّنة للألم أو مادة ألبرازولام المضادة للقلق (وتعرف أحياناً باسم العلامة التجارية "زاناكس"). وقد تكون هذه النسبة أكبر إذ لا يتم دائماً اختبار الحبوب الموجودة في مكان الجرعة الزائدة.

ونبهت السلطات الصحية إلى أن "انتشار الحبوب المقلدة التي تشبه العقاقير التي تستلزم وصفة طبية ولكنها تحتوي في الواقع على الفنتانيل المصنوع بطريقة غير مشروعة، وسهولة شراء هذه الحبوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زادا من خطر الجرعات الزائدة القاتلة بين المراهقين".

مجموع البلاغات

ووصل مجموع البلاغات عن جرعات زائدة لدى المراهقين بين يوليو 2019 وديسمبر 2021 إلى 1808 في 31 ولاية أمريكية والعاصمة، تسنى تحليل بياناتها.

وبلغ متوسط الوفيات شهرياً نسبة 32,5 بين شهري يوليو وديسمبر 2019، وارتفع إلى 68 شهرياً خلال الفترة نفسها من العام 2021، اي بزيادة 109 في المئة.

ورأت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي هيئة الصحة العامة الرئيسية في الولايات المتحدة، أن "ثمة حاجة إلى جهود عاجلة" للحدّ من هذه الوفيات.

ومن بين الإجراءت التي أوصت بها تعزيز حملات الوقاية التي تنبه إلى مخاطر الحبوب المقلّدة، وتوعية المراهقين بشكل أفضل بوجود اختبارات للكشف عن وجود الفنتانيل، أو ترياق النالوكسون، والذي يمكن أن يمنع تأثير المواد الأفيونية ويمكن إعطاؤه من قبل أحد الأقارب في حالة تناول جرعة زائدة.