الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اندلاع حريق في مركز مترو سيتي التجاري للتسوق بالعاصمة اسطنبول (فيديو)

حريق تركيا
حريق تركيا

نشب حريقا ضخما، قبل قليل، في مركز مترو سيتي التجاري للتسوق في منقطة ليفينت بمدينة إسطنبول شمال غرب تركيا، وفقا لما أفادت به وسائل الاعلام التركية.

وقالت وسائل إعلام: «اندلع حريق في مركز مترو سيتي للتسوق في منطقة ليفينت»، وفقا لموقع تركيا الآن.

وأضافت أن عدد كبير من فرق الإطفاء والشرطة وصلوا إلى مكان الحريق فور اندلاعه.

إصابة 8 ضباط أتراك فى ​انفجار​ استهدف موكبًا للشرطة بديار بكر

وفى وقت سابق من اليوم، شهدت محافظة ديار بكر جنوب تركيا، انفجار سيارة مفخخة أسفر عن إصابة 8 ضباط شرطة.

وأصيب ثمانية ضباط أتراك في ​انفجار​ استهدف موكبًا للشرطة في محافظة ​ديار بكر​.

وذكرت الإذاعة والتليفزيون التركية نقلًا عن وزير الداخلية التركي، ​سليمان صويلو​، أنه جرى نقل الضباط الجرحى إلى المستشفى، واعتقال اثنين من المشتبه بهم في الانفجار.

فيما أفادت وسائل الإعلام التركية بأن الانفجار وقع عن طريق السيارة المفخخة التي كانت متوقفة على جانب طريق ديار بكر- ماردين أثناء مرور سيارة مكافحة الشغب التابعة للشرطة.

حريق اسطنبول تركيا مركز مترو سيتي منطقة ليفينت فرق الإطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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