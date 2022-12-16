الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بمناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية.. يوم ثقافي مصري هندي بالبحر الأحمر

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أقيم يوم ثقافي هندي بثقافة البحر الأحمر بقيادة سوسن عبد الرحيم التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي بالتعاون مع مركز «مولانا» أزاد الثقافي التابع للسفارة الهندية بالقاهرة بمقر نادي الغردقة الرياضي وسط حضور جماهيري كبير.

جاء ذلك تحت رعاية نيفين الكيلانى وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وفي إطار الاحتفال بمرور ٧٥ عاما على العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والهند.

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بدأت فعاليات اليوم بمعرض منتجات لأهم معالم الهند، وبعض المشغولات اليدوية الهندية، وحرف بيئية تمثل التراث الهندي وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم السلام الوطني لجمهورية الهند.

وأعقبها كلمة لمدير عام الفرع أكدت فيها على عمق العلاقات المصرية الهندية التي توثقت عبر العصور منذ ايام الفراعنة مرورا بمدينة الفسطاط التي أنشأها عمرو بن العاص بعض الأشكال المعمارية الهندية مما يؤكد عل مدى التأثير والتأثر الثقافي المتبادل بين البلدين، واختتمت كلمتها بأننا شعبين يجمعها الحب قبل أحداث للتاريخ وتوحدهما المحبة قبل المصالح، ثم كلمة مينا رئيس مركز مولانا زاد باسم السفارة الهندية، مؤكدا أن هناك تشابه بين الحضارتين منذ ٧٠٠٠ عام في الملابس والإكسسوار وأن هناك علاقات دبلوماسية و تجارية و في شتى المجالات مما يدل على عمق التبادل الثقافي بين للبلدين.

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وأعقب ذلك عروض فنية هندية منها رقصة ال "كاثاك" الهندية بقيادة المدربة إمبري ساركار، أداء ثقافي “رقص هندي” إشراف فنانين بمركز مولانا أزاد، فقرة فنية لليوجا مع مدربة اليوجا انيتا سولانكى ومشاركة فرقة قصر الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء الدين الرازق بفقرات استعراضية، وفى ختام الحفل قدموا الشكر للحضور وتفاعله وقد تم تبادل الهدايا التذكارية وتكريم سوسن عبد الرحيم لجهودها المبذولة والتعاون المشترك فى إنجاح الاحتفالية.

قصور الثقافة العلاقات الدبلوماسية جمهورية مصر العربية الهند يوم ثقافى هندى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

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