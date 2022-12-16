الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينها 23488 تجاوز سرعة.. «المرور» تضبط 81596 مخالفة متنوعة

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 81596 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية، 23488 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 122 مخالفة السير دون تراخيص، 6 دراجات نارية مخالفة، و31 مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها؛ لضبط المخالفات المرورية.

السير بدون تراخيص الحوادث على الطرق الحملات المرورية الحركة المرورية الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية

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