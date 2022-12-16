ما فضل سورة الكهف يوم الجمعة؟

فضل سورة الكهف يوم الجمعة من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها إسبوعياً من قبل المسلمين والمسلمات بمصر والمدن والعواصم العربية.

وسورة الكهف لا ترتبط قراءتها بيوم الجمعة فقط فيمكن تلاوتها في أي وقت مابين كل صلاة والأخرى لكسب الثواب والتقرب إلى الله من خلال الدعاء، ويستحب قراءتها للراجل والمرأة والطفل الصغير والشباب والمسافر والمقيم.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من قبل المسلمين والمسلمات، يرصد لكم موقعنا “الدستور” تفاصيل ومعلومات عن فضل سورة الكهف يوم الجمعة لأنها تعمل على نزول السكينة والراحة والطمأنينة على قارئها، وتساعد المسلم على التقرب إلى الله وتحقيق ما يتمناه من أدعية.

فضل سورة الكهف يوم الجمعة

ننشر فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة للمسلمين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور لما بين الجمعتين".

ويستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة كما قال الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلة، ويبدأ المسلمين بقراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة ابتداءً من اليوم الشرعي من دخول صبح يوم الجمعة إلى غروب الشمس ولا يشرع قراءتها من ليلة الجمعة ولا يختص قراءتها بوقت العصر.

أما فضلها فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَن قرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجمُعةِ سطَعَ له نورٌ من تحتِ قَدَمِه إلى عَنانِ السماءِ يُضيءُ له يومَ القيامةِ، وغُفِرَ له ما بينَ الجمُعَتَينِ".

ومن المؤكد أن قراءة القرآن الكريم له فضل عظيم في كل وقت من أوقات الليل والنهار، ولكن المستحب أن يختار المسلم أفضل الأوقات التي يجد فيها حضور خاص على قلبه، فهذا الوقت يعتبر الأفضل والأكمل، وقد وردت الكثير من الأحاديث التي تؤكد فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ويعتبر يوم الجمعة هو خير الأيام وأفضلها، ويكثر فيه الدعاء والتقرب أكثر من طاعة الله.