ضبط 29 قضية مخدرات و32 متهمًا فى حملة أمنية بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها، ضبط 29 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 32 متهما لـ 12 منهم معلومات جنائية.

كما تنفيذ 7129 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 13 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجري استمرار الحملات.