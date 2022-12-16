الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 29 قضية مخدرات و32 متهمًا فى حملة أمنية بالقليوبية

حملة امنية
حملة امنية

 وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

 أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها، ضبط 29 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 32 متهما لـ 12 منهم معلومات جنائية. 

 كما تنفيذ 7129 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 13 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجري استمرار الحملات.

حملة أمنية بالقليوبية أسفرت جهودها الأمن المركزي العامه لمكافحة المخدرات المحكوم عليهم الهاربين بقطاع مكافحة المخدرات بمديرية أمــن القليوبية امن القليوبية حكم قضائي متنوع

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