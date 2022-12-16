الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

لقيت فتاة حتفها نتيجة سقوطها من الطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن فتاة اختل توازنها وسقطت من بلكونة شقتها بالطابق الرابع، مما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

فتاة الطابق الرابع 6 أكتوبر رجال المباحث مديرية أمن الجيزة

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