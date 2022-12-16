الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي: زيادة كبيرة في المهاجرين غير الشرعيين خلال عام 2022

المهاجرين غير الشرعيين
المهاجرين غير الشرعيين

ذكرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، أن عدد المهاجرين، الذين دخلوا التكتل بشكل غير شرعي زاد على نحو كبير سنويا.

وأشارت الوكالة التي تتخذ من العاصمة البولندية، وارسو، مقراً لها، في تقرير- نقلته الوكالة الألمانية- إلى أنه في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، عبر حوالي 308 آلاف شخص الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، بزيادة 68%، مقارنة بنفس الفترة في عام 2021، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016.

وأضافت الوكالة: أن منطقة غرب البلقان كانت مرة أخرى "طريق الهجرة الأكثر نشاطا إلى الاتحاد الأوروبي" والتي سجلت حوالي 140 ألف عبور غير قانوني في المنطقة-بزيادة 152% مقارنة بعام 2021 .

وشهدت إيطاليا أيضا زيادة كبيرة في وصول المهاجرين غير الشرعيين، حيث سجلت وزارة الداخلية وصول أكثر من 98 ألف مهاجر على متن قوارب، بحلول منتصف ديسمبر الجاري ، بارتفاع من حوالي 63 ألف بين يناير وديسمبر 2021 .

 

ومن جهة أخرى، وصل حوالي 17 ألف شخص إلى اليونان وقبرص على التوالي حتى الآن هذا العام.

وكان أكثر من مليون شخص، معظمهم من سوريا ولكن أيضاً العديد من العراقيين ، دخلوا دول الاتحاد الأوروبي في عام 2015، مما أدى إلى اكتظاظ مرافق الاستقبال. كما أثار وصولهم أزمة سياسية كبيرة في أوروبا حيث كانت الدول مختلفة فيما بينها بشأن قبول اللاجئين وتوزيعهم وتوطينهم.

وينطلق غالبية المهاجرين الذين يسلكون هذه الطريق من تركيا إلى بلغاريا أو اليونان، التي ورغم أنها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلا أن ظروف الاستقبال والمعيشة المتردية فيها تدفع الكثيرين إلى إكمال طريقهم شمالا، مرورا بمقدونيا الشمالية وصربيا أملا بالعبور إلى كرواتيا والمجر.

 

جدير بالذكر أن طريق الهجرة غير الشرعية من غرب البحر المتوسط وكذلك الطريق البري من أوكرانيا وبيلاروس شهدا تراجعاً، وذلك بعدما شيّدت بولندا وليتوانيا ولاتفيا جدراناً على حدودها مع روسيا البيضاء لمنع المهاجرين من محاولة الدخول بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي.

الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس المهاجرين الأداب زيادة كبيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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